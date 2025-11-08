Prediksi Harga Ulalo HealthPassport (ULA) (USD)

Dapatkan prediksi harga Ulalo HealthPassport untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan ULA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli ULA

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Ulalo HealthPassport % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.001579 $0.001579 $0.001579 +2.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Ulalo HealthPassport untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Ulalo HealthPassport (ULA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Ulalo HealthPassport berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001579 pada tahun 2025. Prediksi Harga Ulalo HealthPassport (ULA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Ulalo HealthPassport berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001657 pada tahun 2026. Prediksi Harga Ulalo HealthPassport (ULA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ULA pada tahun 2027 adalah $ 0.001740 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Ulalo HealthPassport (ULA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ULA pada tahun 2028 adalah $ 0.001827 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Ulalo HealthPassport (ULA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ULA pada tahun 2029 adalah $ 0.001919 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Ulalo HealthPassport (ULA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ULA pada tahun 2030 adalah $ 0.002015 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Ulalo HealthPassport (ULA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Ulalo HealthPassport berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003282. Prediksi Harga Ulalo HealthPassport (ULA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Ulalo HealthPassport berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.005347. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001579 0.00%

2026 $ 0.001657 5.00%

2027 $ 0.001740 10.25%

2028 $ 0.001827 15.76%

2029 $ 0.001919 21.55%

2030 $ 0.002015 27.63%

2031 $ 0.002116 34.01%

2032 $ 0.002221 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002332 47.75%

2034 $ 0.002449 55.13%

2035 $ 0.002572 62.89%

2036 $ 0.002700 71.03%

2037 $ 0.002835 79.59%

2038 $ 0.002977 88.56%

2039 $ 0.003126 97.99%

2040 $ 0.003282 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Ulalo HealthPassport Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.001579 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.001579 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.001580 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.001585 0.41% Prediksi Harga Ulalo HealthPassport (ULA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ULA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.001579 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Ulalo HealthPassport (ULA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk ULA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001579 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Ulalo HealthPassport (ULA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk ULA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001580 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Ulalo HealthPassport (ULA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ULA adalah $0.001585 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Ulalo HealthPassport Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.001579$ 0.001579 $ 0.001579 Perubahan Harga (24 Jam) +2.00% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 53.03K$ 53.03K $ 53.03K Volume (24 Jam) -- Harga ULA terbaru adalah $ 0.001579. Perubahan 24 jamnya sebesar +2.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 53.03K. Selanjutnya, suplai beredar ULA adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --. Lihat Harga ULA Live

Cara Membeli Ulalo HealthPassport (ULA) Mencoba untuk membeli ULA? Anda sekarang dapat membeli ULA melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Ulalo HealthPassport dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli ULA Sekarang

Harga Lampau Ulalo HealthPassport Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Ulalo HealthPassport, harga Ulalo HealthPassport saat ini adalah 0.001579USD. Suplai Ulalo HealthPassport(ULA) yang beredar adalah 0.00 ULA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000023 $ 0.001607 $ 0.001469

7 Hari -0.48% $ -0.001484 $ 0.003066 $ 0.001469

30 Days -0.55% $ -0.001993 $ 0.003628 $ 0.001469 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Ulalo HealthPassport telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000023 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Ulalo HealthPassport trading pada harga tertinggi $0.003066 dan terendah $0.001469 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.48% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ULA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Ulalo HealthPassport telah mengalami perubahan -0.55% , mencerminkan sekitar $-0.001993 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ULA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Ulalo HealthPassport lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga ULA Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Ulalo HealthPassport (ULA )? Modul Prediksi Harga Ulalo HealthPassport adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ULA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Ulalo HealthPassport pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ULA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Ulalo HealthPassport. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ULA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ULA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Ulalo HealthPassport.

Mengapa Prediksi Harga ULA Penting?

Prediksi Harga ULA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi ULA sekarang? Menurut prediksi Anda, ULA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga ULA bulan depan? Menurut alat prediksi harga Ulalo HealthPassport (ULA), prakiraan harga ULA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 ULA pada tahun 2026? Harga 1 Ulalo HealthPassport (ULA) hari ini adalah $0.001579 . Menurut modul prediksi di atas, ULA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga ULA pada tahun 2027? Ulalo HealthPassport (ULA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ULA pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga ULA pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Ulalo HealthPassport (ULA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga ULA pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Ulalo HealthPassport (ULA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 ULA pada tahun 2030? Harga 1 Ulalo HealthPassport (ULA) hari ini adalah $0.001579 . Menurut modul prediksi di atas, ULA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga ULA untuk tahun 2040? Ulalo HealthPassport (ULA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ULA pada tahun 2040. Daftar Sekarang