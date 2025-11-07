BursaDEX+
Harga live Ulalo HealthPassport hari ini adalah 0.001565 USD. Lacak informasi harga aktual ULA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ULA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Ulalo HealthPassport hari ini adalah 0.001565 USD. Lacak informasi harga aktual ULA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ULA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ULA

Info Harga ULA

Penjelasan ULA

Whitepaper ULA

Situs Web Resmi ULA

Tokenomi ULA

Prakiraan Harga ULA

Riwayat ULA

Panduan Membeli ULA

Konverter ULA ke Mata Uang Fiat

Spot ULA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Ulalo HealthPassport

Harga Ulalo HealthPassport(ULA)

Harga Live 1 ULA ke USD:

$0.001566
-0.50%1D
USD
Grafik Harga Live Ulalo HealthPassport (ULA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:21:29 (UTC+8)

Informasi Harga Ulalo HealthPassport (ULA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001542
Low 24 Jam
$ 0.001612
High 24 Jam

$ 0.001542
$ 0.001612
--
--
-0.64%

-0.50%

-48.61%

-48.61%

Harga aktual Ulalo HealthPassport (ULA) adalah $ 0.001565. Selama 24 jam terakhir, ULA diperdagangkan antara low $ 0.001542 dan high $ 0.001612, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highULA adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ULA telah berubah sebesar -0.64% selama 1 jam terakhir, -0.50% selama 24 jam, dan -48.61% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ulalo HealthPassport (ULA)

--
$ 52.84K
$ 1.57M
--
1,000,000,000
AVAX_CCHAIN

Kapitalisasi Pasar Ulalo HealthPassport saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 52.84K. Suplai beredar ULA adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.57M.

Riwayat Harga Ulalo HealthPassport (ULA) USD

Pantau perubahan harga Ulalo HealthPassport untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000787-0.50%
30 Days$ -0.002119-57.52%
60 Hari$ -0.00206-56.83%
90 Hari$ -0.002516-61.66%
Perubahan Harga Ulalo HealthPassport Hari Ini

Hari ini, ULA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000787 (-0.50%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ulalo HealthPassport 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.002119 (-57.52%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ulalo HealthPassport 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ULA terlihat mengalami perubahan $ -0.00206 (-56.83%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ulalo HealthPassport 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.002516 (-61.66%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ulalo HealthPassport (ULA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ulalo HealthPassport sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Ulalo HealthPassport (ULA)

Ulalo memberdayakan individu dengan kendali atas data kesehatan mereka melalui platform terdesentralisasi. Dompet Pasien Cerdas kami, yang dibangun di subjaringan Avalanche L1, menyimpan riwayat medis dengan aman dan memungkinkan monetisasi data anonim untuk penelitian. Kami semakin memberdayakan pasien di seluruh dunia dengan diagnostik dan wawasan kesehatan berbasis AI.

Ulalo HealthPassport tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ulalo HealthPassport Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ULA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ulalo HealthPassport di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ulalo HealthPassport dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ulalo HealthPassport (USD)

Berapa nilai Ulalo HealthPassport (ULA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ulalo HealthPassport (ULA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ulalo HealthPassport.

Cek prediksi harga Ulalo HealthPassport sekarang!

Tokenomi Ulalo HealthPassport (ULA)

Memahami tokenomi Ulalo HealthPassport (ULA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ULA sekarang!

Cara membeli Ulalo HealthPassport (ULA)

Ingin mengetahui cara membeli Ulalo HealthPassport? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ulalo HealthPassport di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ULA ke Mata Uang Lokal

1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke VND
41.182975
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke AUD
A$0.0024101
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke GBP
0.0011894
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke EUR
0.0013459
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke USD
$0.001565
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke MYR
RM0.00652605
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke TRY
0.06602735
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke JPY
¥0.239445
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke ARS
ARS$2.27139405
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke RUB
0.1271406
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke INR
0.1387216
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke IDR
Rp26.0833229
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke PHP
0.0925228
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke EGP
￡E.0.07400885
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke BRL
R$0.00837275
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke CAD
C$0.00220665
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke BDT
0.1906796
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke NGN
2.2485607
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke COP
$5.99615665
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke ZAR
R.0.02718405
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke UAH
0.06574565
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke TZS
T.Sh.3.845205
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke VES
Bs0.355255
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke CLP
$1.475795
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke PKR
Rs0.4418308
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke KZT
0.8223762
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke THB
฿0.05065905
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke TWD
NT$0.0484524
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke AED
د.إ0.00574355
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke CHF
Fr0.001252
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke HKD
HK$0.01216005
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke AMD
֏0.598456
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke MAD
.د.م0.0145545
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke MXN
$0.02906205
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke SAR
ريال0.00586875
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke ETB
Br0.24083785
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke KES
KSh0.2018537
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke JOD
د.أ0.001109585
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke PLN
0.0057592
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke RON
лв0.006886
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke SEK
kr0.01497705
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke BGN
лв0.00264485
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke HUF
Ft0.52375855
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke CZK
0.03300585
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke KWD
د.ك0.00047889
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke ILS
0.00511755
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke BOB
Bs0.0107985
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke AZN
0.0026605
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke TJS
SM0.0144293
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke GEL
0.00424115
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke AOA
Kz1.43446335
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke BHD
.د.ب0.00058844
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke BMD
$0.001565
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke DKK
kr0.0101099
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke HNL
L0.0412221
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke MUR
0.0718961
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke NAD
$0.02715275
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke NOK
kr0.015963
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke NZD
$0.00277005
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke PAB
B/.0.001565
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke PGK
K0.006573
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke QAR
ر.ق0.0056966
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke RSD
дин.0.1589414
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke UZS
soʻm18.6309494
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke ALL
L0.13106875
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke ANG
ƒ0.00280135
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke AWG
ƒ0.002817
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke BBD
$0.00313
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke BAM
KM0.00264485
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke BIF
Fr4.602665
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke BND
$0.0020345
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke BSD
$0.001565
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke JMD
$0.25063475
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke KHR
6.26
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke KMF
Fr0.6573
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke LAK
34.02173845
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke LKR
රු0.4765425
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke MDL
L0.02674585
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke MGA
Ar7.0495425
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke MOP
P0.01250435
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke MVR
0.024101
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke MWK
MK2.7076065
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke MZN
MT0.10008175
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke NPR
रु0.2217605
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke PYG
11.09898
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke RWF
Fr2.270815
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke SBD
$0.01287995
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke SCR
0.02191
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke SRD
$0.0602525
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke SVC
$0.01366245
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke SZL
L0.02712145
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke TMT
m0.0054775
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke TND
د.ت0.004630835
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke TTD
$0.0105794
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke UGX
Sh5.47124
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke XAF
Fr0.88892
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke XCD
$0.0042255
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke XOF
Fr0.88892
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke XPF
Fr0.161195
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke BWP
P0.02101795
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke BZD
$0.00313
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke CVE
$0.1499896
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke DJF
Fr0.277005
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke DOP
$0.10064515
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke DZD
د.ج0.2042012
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke FJD
$0.0035682
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke GNF
Fr13.607675
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke GTQ
Q0.0119879
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke GYD
$0.3273354
1 Ulalo HealthPassport(ULA) ke ISK
kr0.19719

Sumber Daya Ulalo HealthPassport

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ulalo HealthPassport, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Ulalo HealthPassport
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ulalo HealthPassport

Berapa nilai Ulalo HealthPassport (ULA) hari ini?
Harga live ULA dalam USD adalah 0.001565 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ULA ke USD saat ini?
Harga ULA ke USD saat ini adalah $ 0.001565. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ulalo HealthPassport?
Kapitalisasi pasar ULA adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ULA?
Suplai beredar ULA adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ULA?
ULA mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ULA?
ULA mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan ULA?
Volume perdagangan 24 jam live ULA adalah $ 52.84K USD.
Akankah harga ULA naik lebih tinggi tahun ini?
ULA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ULA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Ulalo HealthPassport (ULA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ULA ke USD

Jumlah

ULA
ULA
USD
USD

1 ULA = 0.001565 USD

Perdagangkan ULA

ULA/USDT
$0.001566
-0.50%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

