Ulalo memberdayakan individu dengan kendali atas data kesehatan mereka melalui platform terdesentralisasi. Dompet Pasien Cerdas kami, yang dibangun di subjaringan Avalanche L1, menyimpan riwayat medis dengan aman dan memungkinkan monetisasi data anonim untuk penelitian. Kami semakin memberdayakan pasien di seluruh dunia dengan diagnostik dan wawasan kesehatan berbasis AI.
Tokenomi Ulalo HealthPassport (ULA): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Ulalo HealthPassport (ULA) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token ULA yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token ULA yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi ULA, jelajahi harga live token ULA!
Riwayat Harga Ulalo HealthPassport (ULA)
Menganalisis riwayat harga ULA membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga ULA
Ingin mengetahui arah ULA? Halaman prediksi harga ULA kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
