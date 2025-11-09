Tokenomi Ulalo HealthPassport (ULA)

Telusuri wawasan utama tentang Ulalo HealthPassport (ULA), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 13:01:08 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Ulalo HealthPassport (ULA)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Ulalo HealthPassport (ULA), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M
All-Time High:
$ 0.01099
$ 0.01099$ 0.01099
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
$ 0.001568
$ 0.001568$ 0.001568

Informasi Ulalo HealthPassport (ULA)

Ulalo memberdayakan individu dengan kendali atas data kesehatan mereka melalui platform terdesentralisasi. Dompet Pasien Cerdas kami, yang dibangun di subjaringan Avalanche L1, menyimpan riwayat medis dengan aman dan memungkinkan monetisasi data anonim untuk penelitian. Kami semakin memberdayakan pasien di seluruh dunia dengan diagnostik dan wawasan kesehatan berbasis AI.

Situs Web Resmi:
https://ulalo.xyz
Whitepaper:
https://ulalo.gitbook.io/ulalo-whitepaper
Explorer Blok:
https://snowtrace.io/token/0xa6c187afd89Aaa4961832abB01099a781aFa2AA1

Tokenomi Ulalo HealthPassport (ULA): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Ulalo HealthPassport (ULA) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token ULA yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token ULA yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi ULA, jelajahi harga live token ULA!

Riwayat Harga Ulalo HealthPassport (ULA)

Menganalisis riwayat harga ULA membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga ULA

Ingin mengetahui arah ULA? Halaman prediksi harga ULA kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

