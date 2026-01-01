Prediksi Harga United States Oil (USOON) (USD)

Dapatkan prediksi harga United States Oil untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan USOON dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga United States Oil % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $71.64 $71.64 $71.64 +19.40% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga United States Oil untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga United States Oil (USOON) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, United States Oil kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 71.64 pada tahun 2026. Prediksi Harga United States Oil (USOON) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, United States Oil kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 75.2220 pada tahun 2027. Prediksi Harga United States Oil (USOON) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, USOON diproyeksikan mencapai $ 78.9831 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga United States Oil (USOON) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, USOON diproyeksikan mencapai $ 82.9322 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga United States Oil (USOON) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target USOON pada tahun 2030 adalah $ 87.0788 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga United States Oil (USOON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga United States Oil berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 141.8422. Prediksi Harga United States Oil (USOON) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga United States Oil berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 231.0461. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 71.64 0.00%

Statistik Harga United States Oil Saat Ini Harga Saat Ini $ 71.64$ 71.64 $ 71.64 Perubahan Harga (24 Jam) +19.40% Kap. Pasar $ 1.59K$ 1.59K $ 1.59K Suplai Peredaran 22.16 22.16 22.16 Volume (24 Jam) $ 454.25K$ 454.25K $ 454.25K Volume (24 Jam) -- Harga USOON terbaru adalah $ 71.64. Perubahan 24 jamnya sebesar +19.40%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 454.25K. Selanjutnya, suplai beredar USOON adalah 22.16 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.59K. Lihat Harga USOON Live

Harga Lampau United States Oil Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live United States Oil, harga United States Oil saat ini adalah 71.64USD. Suplai United States Oil(USOON) yang beredar adalah 22.16 USOON , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1.59K . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.20% $ 11.7199 $ 72.41 $ 60

7 Hari 0.20% $ 11.7199 $ 72.41 $ 60

30 Days 0.20% $ 11.7199 $ 72.41 $ 60 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, United States Oil telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $11.7199 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.20% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, United States Oil trading pada harga tertinggi $72.41 dan terendah $60 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.20% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut USOON di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, United States Oil telah mengalami perubahan 0.20% , mencerminkan sekitar $11.7199 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa USOON dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga United States Oil lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga USOON Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga United States Oil (USOON )? Modul Prediksi Harga United States Oil adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga USOON di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap United States Oil pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan USOON, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga United States Oil. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan USOON. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum USOON untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan United States Oil.

Mengapa Prediksi Harga USOON Penting?

Prediksi Harga USOON sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi USOON sekarang? Menurut prediksi Anda, USOON akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga USOON bulan depan? Menurut alat prediksi harga United States Oil (USOON), prakiraan harga USOON akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 USOON pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 United States Oil (USOON) adalah $71.64 . Berdasarkan model prediksi di atas, USOON diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga USOON di tahun 2028? United States Oil (USOON) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per USOON pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga USOON di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, United States Oil (USOON) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga USOON di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, United States Oil (USOON) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga USOON untuk tahun 2040? United States Oil (USOON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 USOON pada tahun 2040.