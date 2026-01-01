Harga live United States Oil hari ini adalah 71.85 USD. Kapitalisasi pasar USOON adalah 1,592.0585085585 USD. Lacak informasi harga aktual USOON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live United States Oil hari ini adalah 71.85 USD. Kapitalisasi pasar USOON adalah 1,592.0585085585 USD. Lacak informasi harga aktual USOON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live United States Oil (USOON) hari ini adalah $ 71.85, dengan perubahan 19.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi USOON ke USD saat ini adalah $ 71.85 per USOON.
United States Oil saat ini berada di peringkat #3626 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1.59K, dengan suplai yang beredar 22.16 USOON. Selama 24 jam terakhir, USOON diperdagangkan antara $ 60 (low) dan $ 72.41 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 75.03417237264638, sementara all-time low aset ini adalah $ 68.42817288475544.
Dalam kinerja jangka pendek, USOON bergerak +0.27% dalam satu jam terakhir dan +19.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 444.78K.
Informasi Pasar United States Oil (USOON)
No.3626
$ 1.59K
$ 444.78K
$ 36.43K
22.16
507.03629619
ETH
Kapitalisasi Pasar United States Oil saat ini adalah $ 1.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 444.78K. Suplai beredar USOON adalah 22.16, dan total suplainya sebesar 507.03629619. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 36.43K.
Riwayat Harga United States Oil USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 60
Low 24 Jam
$ 72.41
High 24 Jam
$ 60
$ 72.41
$ 75.03417237264638
$ 68.42817288475544
+0.27%
+19.70%
+19.75%
+19.75%
Riwayat Harga United States Oil (USOON) USD
Pantau perubahan harga United States Oil untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ +11.82
+19.70%
30 Days
$ +11.85
+19.75%
60 Hari
$ +11.85
+19.75%
90 Hari
$ +11.85
+19.75%
Perubahan Harga United States Oil Hari Ini
Hari ini, USOON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +11.82 (+19.70%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Perubahan Harga United States Oil 30 Hari
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +11.85 (+19.75%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Perubahan Harga United States Oil 60 Hari
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, USOON terlihat mengalami perubahan $ +11.85 (+19.75%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Perubahan Harga United States Oil 90 Hari
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +11.85 (+19.75%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari United States Oil (USOON)?
Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk United States Oil, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Faktor apa saja yang memengaruhi harga United States Oil?
Beberapa faktor utama memengaruhi harga minyak mentah:
1. Dinamika penawaran dan permintaan – Tingkat produksi, data persediaan, dan pola konsumsi 2. Peristiwa geopolitik – Ketegangan di Timur Tengah, sanksi, dan ketidakstabilan politik di kawasan penghasil minyak 3. Indikator ekonomi – Pertumbuhan PDB, inflasi, dan data ketenagakerjaan yang memengaruhi permintaan energi 4. Keputusan OPEC – Pengurangan atau peningkatan produksi oleh produsen minyak utama 5. Fluktuasi mata uang – Kekuatan USD berdampak pada penetapan harga minyak 6. Kondisi cuaca – Badai tropis dan suhu ekstrem yang memengaruhi produksi dan pemrosesan minyak 7. Sentimen pasar dan spekulasi – Posisi trader serta tingkat toleransi risiko 8. Perubahan regulasi – Kebijakan lingkungan dan inisiatif transisi energi
Mengapa orang ingin tahu harga United States Oil hari ini?
Orang-orang ingin mengetahui harga USOON hari ini karena beberapa alasan: keputusan perdagangan, pengelolaan portofolio, analisis pasar, dan penentuan waktu investasi. Harga real-time membantu para pedagang mengidentifikasi titik masuk/keluar, melacak laba/rugi, serta menilai volatilitas pasar. Para investor memantau harga untuk menyeimbangkan kembali portofolio mereka dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat.
Prediksi Harga untuk United States Oil
Prediksi Harga United States Oil (USOON) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target USOON pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga United States Oil (USOON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)
Pada tahun 2040, harga United States Oil berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu harga United States Oil yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga USOON pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga United States Oil.
Cara membeli & berinvestasi United States Oil di Indonesia
Siap untuk memulai kripto dengan United States Oil? Pembelian USOON dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli United States Oil. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian United States Oil (USOON) Anda.
Langkah 1
Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC
Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4
Pilih Token Anda
Dengan lebih dari 22.16 token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5
Selesaikan Pembelian Anda
Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan United States Oil akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Hal yang bisa Anda lakukan dengan United States Oil
Dengan memiliki United States Oil, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda
Jelajahi Pasar Spot MEXC
Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.
Perdagangan Futures
Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.
Launchpool MEXC
Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.
Prapasar MEXC
Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.
Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC
Dengan membeli United States Oil (USOON) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang United States Oil
Berapa nilai 1 United States Oil pada tahun 2030?
Jika United States Oil tumbuh dengan tingkat tahunan 5%, estimasi nilainya dapat mencapai sekitar -- pada tahun 2027, -- pada tahun 2030, -- pada tahun 2035, dan -- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual di masa depan akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkapnya di bawah untuk mengetahui analisis mendetail tahun demi tahun terkait potensi harga dan perkiraan ROI United States Oil.
Berapa harga United States Oil hari ini?
Harga United States Oil hari ini adalah $ 71.85. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah United States Oil masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
United States Oil tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi USOON, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian United States Oil di Indonesia?
United States Oil senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga United States Oil saat ini di Indonesia?
Harga live USOON diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga United States Oil terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga USOON untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga United States Oil di Indonesia?
Harga USOON dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Token Terpopuler
Harga
Perubahan
BTC
95,241.83
+0.68%
ETH
3,286.57
+0.68%
XMR
635.79
-9.09%
SOL
144.66
+2.76%
RIVER
24.9983
+6.70%
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk USOON di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan USOON/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga United States Oil bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga United States Oil akan naik tahun ini?
Harga United States Oil mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga United States Oil (USOON) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 04:47:28 (UTC+8)
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.