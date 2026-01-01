Harga United States Oil Hari Ini

Harga live United States Oil (USOON) hari ini adalah $ 71.85, dengan perubahan 19.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi USOON ke USD saat ini adalah $ 71.85 per USOON.

United States Oil saat ini berada di peringkat #3626 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1.59K, dengan suplai yang beredar 22.16 USOON. Selama 24 jam terakhir, USOON diperdagangkan antara $ 60 (low) dan $ 72.41 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 75.03417237264638, sementara all-time low aset ini adalah $ 68.42817288475544.

Dalam kinerja jangka pendek, USOON bergerak +0.27% dalam satu jam terakhir dan +19.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 444.78K.

Informasi Pasar United States Oil (USOON)

Peringkat No.3626 Kapitalisasi Pasar $ 1.59K$ 1.59K $ 1.59K Volume (24 Jam) $ 444.78K$ 444.78K $ 444.78K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 36.43K$ 36.43K $ 36.43K Suplai Peredaran 22.16 22.16 22.16 Total Suplai 507.03629619 507.03629619 507.03629619 Blockchain Publik ETH

