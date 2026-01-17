Tokenomi United States Oil (USOON)

Telusuri wawasan utama tentang United States Oil (USOON), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 05:15:00 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga United States Oil (USOON)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk United States Oil (USOON), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 1.59K
Total Suplai:
$ 507.04
Suplai yang Beredar:
$ 22.16
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 36.37K
All-Time High:
$ 72.41
All-Time Low:
$ 68.42817288475544
Harga Saat Ini:
$ 71.73
Informasi United States Oil (USOON)

Ondo Global Markets adalah platform yang dirancang untuk menghadirkan keamanan publik tradisional secara onchain, dengan token yang dapat ditransfer dan digunakan secara bebas di DeFi.

Situs Web Resmi:
https://app.ondo.finance/assets/USOon
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0x1f5fc5c3c8b0f15c7e21af623936ff2b210b6415

Tokenomi United States Oil (USOON): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi United States Oil (USOON) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token USOON yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token USOON yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi USOON, jelajahi harga live token USOON!

