Prediksi Harga VeriFarm (VFARM) (USD)

Dapatkan prediksi harga VeriFarm untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan VFARM dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga VeriFarm % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.029 $0.029 $0.029 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga VeriFarm untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga VeriFarm (VFARM) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, VeriFarm kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.029 pada tahun 2026. Prediksi Harga VeriFarm (VFARM) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, VeriFarm kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.03045 pada tahun 2027. Prediksi Harga VeriFarm (VFARM) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, VFARM diproyeksikan mencapai $ 0.031972 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga VeriFarm (VFARM) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, VFARM diproyeksikan mencapai $ 0.033571 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga VeriFarm (VFARM) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target VFARM pada tahun 2030 adalah $ 0.035249 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga VeriFarm (VFARM) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga VeriFarm berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.057418. Prediksi Harga VeriFarm (VFARM) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga VeriFarm berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.093527. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.029 0.00%

2027 $ 0.03045 5.00%

2028 $ 0.031972 10.25%

2029 $ 0.033571 15.76%

2030 $ 0.035249 21.55%

2031 $ 0.037012 27.63%

2032 $ 0.038862 34.01%

2033 $ 0.040805 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.042846 47.75%

2035 $ 0.044988 55.13%

2036 $ 0.047237 62.89%

2037 $ 0.049599 71.03%

2038 $ 0.052079 79.59%

2039 $ 0.054683 88.56%

2040 $ 0.057418 97.99%

2050 $ 0.093527 222.51% Prediksi Harga VeriFarm Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 9, 2026(Hari ini) $ 0.029 0.00%

January 10, 2026(Besok) $ 0.029003 0.01%

January 16, 2026(Minggu Ini) $ 0.029027 0.10%

February 8, 2026(30 Days) $ 0.029119 0.41% Prediksi Harga VeriFarm (VFARM) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk VFARM pada January 9, 2026(Hari ini) , adalah $0.029 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga VeriFarm (VFARM) Besok Untuk January 10, 2026(Besok), prediksi harga untuk VFARM, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.029003 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga VeriFarm (VFARM) Minggu Ini Pada January 16, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk VFARM, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.029027 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga VeriFarm (VFARM) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk VFARM adalah $0.029119 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga VeriFarm Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.029$ 0.029 $ 0.029 Perubahan Harga (24 Jam) 0.00% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 56.41K$ 56.41K $ 56.41K Volume (24 Jam) -- Harga VFARM terbaru adalah $ 0.029. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 56.41K. Selanjutnya, suplai beredar VFARM adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --. Lihat Harga VFARM Live

Harga Lampau VeriFarm Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live VeriFarm, harga VeriFarm saat ini adalah 0.029USD. Suplai VeriFarm(VFARM) yang beredar adalah 0.00 VFARM , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0.032 $ 0.025

7 Hari -0.23% $ -0.008999 $ 0.041 $ 0.025

30 Days -0.83% $ -0.148 $ 0.198 $ 0.025 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, VeriFarm telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, VeriFarm trading pada harga tertinggi $0.041 dan terendah $0.025 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.23% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut VFARM di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, VeriFarm telah mengalami perubahan -0.83% , mencerminkan sekitar $-0.148 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa VFARM dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga VeriFarm lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga VFARM Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga VeriFarm (VFARM )? Modul Prediksi Harga VeriFarm adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga VFARM di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap VeriFarm pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan VFARM, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga VeriFarm. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan VFARM. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum VFARM untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan VeriFarm.

Mengapa Prediksi Harga VFARM Penting?

Prediksi Harga VFARM sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi VFARM sekarang? Menurut prediksi Anda, VFARM akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga VFARM bulan depan? Menurut alat prediksi harga VeriFarm (VFARM), prakiraan harga VFARM akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 VFARM pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 VeriFarm (VFARM) adalah $0.029 . Berdasarkan model prediksi di atas, VFARM diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga VFARM di tahun 2028? VeriFarm (VFARM) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per VFARM pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga VFARM di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, VeriFarm (VFARM) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga VFARM di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, VeriFarm (VFARM) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga VFARM untuk tahun 2040? VeriFarm (VFARM) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VFARM pada tahun 2040. Daftar Sekarang