Harga VeriFarm Hari Ini

Harga live VeriFarm (VFARM) hari ini adalah $ 0.029, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VFARM ke USD saat ini adalah $ 0.029 per VFARM.

VeriFarm saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- VFARM. Selama 24 jam terakhir, VFARM diperdagangkan antara $ 0.025 (low) dan $ 0.032 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, VFARM bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -23.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 56.79K.

Informasi Pasar VeriFarm (VFARM)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 56.79K$ 56.79K $ 56.79K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 29.00M$ 29.00M $ 29.00M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar VeriFarm saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.79K. Suplai beredar VFARM adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.00M.