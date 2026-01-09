BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
Harga live VeriFarm hari ini adalah 0.029 USD. Kapitalisasi pasar VFARM adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual VFARM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live VeriFarm hari ini adalah 0.029 USD. Kapitalisasi pasar VFARM adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual VFARM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang VFARM

Info Harga VFARM

Penjelasan VFARM

Whitepaper VFARM

Situs Web Resmi VFARM

Tokenomi VFARM

Prakiraan Harga VFARM

Riwayat VFARM

Panduan Membeli VFARM

Konverter VFARM ke Mata Uang Fiat

Spot VFARM

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo VeriFarm

Harga VeriFarm(VFARM)

Harga Live 1 VFARM ke USD:

$0.029
$0.029$0.029
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live VeriFarm (VFARM)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:21:55 (UTC+8)

Harga VeriFarm Hari Ini

Harga live VeriFarm (VFARM) hari ini adalah $ 0.029, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VFARM ke USD saat ini adalah $ 0.029 per VFARM.

VeriFarm saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- VFARM. Selama 24 jam terakhir, VFARM diperdagangkan antara $ 0.025 (low) dan $ 0.032 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, VFARM bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -23.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 56.79K.

Informasi Pasar VeriFarm (VFARM)

--
----

$ 56.79K
$ 56.79K$ 56.79K

$ 29.00M
$ 29.00M$ 29.00M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar VeriFarm saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.79K. Suplai beredar VFARM adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.00M.

Riwayat Harga VeriFarm USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.025
$ 0.025$ 0.025
Low 24 Jam
$ 0.032
$ 0.032$ 0.032
High 24 Jam

$ 0.025
$ 0.025$ 0.025

$ 0.032
$ 0.032$ 0.032

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-23.69%

-23.69%

Riwayat Harga VeriFarm (VFARM) USD

Pantau perubahan harga VeriFarm untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.148-83.62%
60 Hari$ -0.221-88.40%
90 Hari$ -0.221-88.40%
Perubahan Harga VeriFarm Hari Ini

Hari ini, VFARM tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga VeriFarm 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.148 (-83.62%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga VeriFarm 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VFARM terlihat mengalami perubahan $ -0.221 (-88.40%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga VeriFarm 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.221 (-88.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari VeriFarm (VFARM)?

Lihat halaman Riwayat Harga VeriFarm sekarang.

Analisis AI untuk VeriFarm

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk VeriFarm, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga VeriFarm?

Harga VeriFarm (VFARM) dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Sentimen pasar dan tren pasar kripto secara keseluruhan
2. Dinamika permintaan dan penawaran di bursa
3. Kemajuan pengembangan proyek serta kemitraan yang dibangun
4. Tingkat adopsi teknologi pertanian
5. Perubahan regulasi yang memengaruhi sektor DeFi/AgTech
6. Volume perdagangan dan tingkat likuiditas
7. Keterlibatan komunitas serta aktivitas media sosial
8. Kinerja pesaing dalam ruang pertanian berbasis blockchain
9. Utilitas token serta imbal hasil staking
10. Kondisi ekonomi makro yang memengaruhi aset berisiko

Mengapa orang ingin tahu harga VeriFarm hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga VeriFarm (VFARM) hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, melacak kinerja portofolio, mengatur waktu masuk atau keluar pasar, menilai keuntungan atau kerugian investasi, dan tetap mendapat informasi terbaru tentang volatilitas pasar. Harga real-time membantu para pedagang memanfaatkan peluang yang ada.

Prediksi Harga untuk VeriFarm

Prediksi Harga VeriFarm (VFARM) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VFARM pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga VeriFarm (VFARM) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga VeriFarm berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga VeriFarm yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga VFARM pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga VeriFarm.

Cara membeli & berinvestasi VeriFarm di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan VeriFarm? Pembelian VFARM dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli VeriFarm. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian VeriFarm (VFARM) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan VeriFarm akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli VeriFarm (VFARM)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan VeriFarm

Dengan memiliki VeriFarm, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli VeriFarm (VFARM) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan VeriFarm (VFARM)

Sistem Ketertelusuran Pertanian VeriFarm berbasis Blockchain & AI bertujuan untuk merevolusi industri pertanian dengan memastikan transparansi, efisiensi, dan kendali mutu melalui teknologi mutakhir. Dengan memanfaatkan Blockchain, Kecerdasan Buatan, Internet of Things, dan Smart Contract, sistem ini menyediakan catatan produk pertanian yang tak terbantahkan, dari lahan pertanian hingga ke meja makan.

Sumber Daya VeriFarm

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai VeriFarm, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi VeriFarm
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang VeriFarm

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:21:55 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting VeriFarm (VFARM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
01-07 07:35:32Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
01-06 21:10:15Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
01-06 14:41:58Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
01-06 14:28:48Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta

VeriFarm Berita Populer

Bitcoin Bertahan di Dekat $91.000 Saat Pasar Menanti Keputusan Tarif Trump: Briefing Pagi Asia

Bitcoin Bertahan di Dekat $91.000 Saat Pasar Menanti Keputusan Tarif Trump: Briefing Pagi Asia

January 9, 2026
Kelompok dagang besar Wall Street SIFMA bertemu secara tertutup dengan pemimpin kripto mengenai RUU struktur pasar

Kelompok dagang besar Wall Street SIFMA bertemu secara tertutup dengan pemimpin kripto mengenai RUU struktur pasar

January 9, 2026
NZD/USD bertahan di bawah 0,5750 setelah data inflasi China; NFP AS mendekat

NZD/USD bertahan di bawah 0,5750 setelah data inflasi China; NFP AS mendekat

January 9, 2026
Lihat Selengkapnya

Jelajahi VeriFarm Selengkapnya

VFARM USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada VFARM dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures VFARM USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar VeriFarm (VFARM) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume VeriFarm secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
VFARM/USDT
$0.029
$0.029$0.029
0.00%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
XRP

XRP

XRP
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

DeepNode

DeepNode

DN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlusMore

PlusMore

PLUS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Orta Chain

Orta Chain

ORTA

$0.3635
$0.3635$0.3635

+81.75%

ByteNova

ByteNova

BYTE

$0.02094
$0.02094$0.02094

-30.20%

DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000000550
$0.00000000550$0.00000000550

-45.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0.0139
$0.0139$0.0139

+456.00%

Kairos

Kairos

KAIROS

$0.000000000000000212
$0.000000000000000212$0.000000000000000212

+393.02%

Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0000027307
$0.0000027307$0.0000027307

+306.41%

Orta Chain

Orta Chain

ORTA

$0.3635
$0.3635$0.3635

+81.75%

The Verdra

The Verdra

VERDRA

$0.73012
$0.73012$0.73012

+75.95%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator VFARM ke USD

Jumlah

VFARM
VFARM
USD
USD

1 VFARM = 0.029 USD