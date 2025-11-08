Prediksi Harga Victoria VR (VR) (USD)

Dapatkan prediksi harga Victoria VR untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan VR dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Victoria VR % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.004066 $0.004066 $0.004066 +0.09% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Victoria VR untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Victoria VR (VR) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Victoria VR berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.004066 pada tahun 2025. Prediksi Harga Victoria VR (VR) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Victoria VR berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.004269 pada tahun 2026. Prediksi Harga Victoria VR (VR) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan VR pada tahun 2027 adalah $ 0.004482 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Victoria VR (VR) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan VR pada tahun 2028 adalah $ 0.004706 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Victoria VR (VR) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VR pada tahun 2029 adalah $ 0.004942 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Victoria VR (VR) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VR pada tahun 2030 adalah $ 0.005189 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Victoria VR (VR) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Victoria VR berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.008452. Prediksi Harga Victoria VR (VR) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Victoria VR berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.013768. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004066 0.00%

2026 $ 0.004269 5.00%

2027 $ 0.004482 10.25%

2028 $ 0.004706 15.76%

2029 $ 0.004942 21.55%

2030 $ 0.005189 27.63%

2031 $ 0.005448 34.01%

2032 $ 0.005721 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006007 47.75%

2034 $ 0.006307 55.13%

2035 $ 0.006623 62.89%

2036 $ 0.006954 71.03%

2037 $ 0.007301 79.59%

2038 $ 0.007667 88.56%

2039 $ 0.008050 97.99%

2040 $ 0.008452 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Victoria VR Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.004066 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.004066 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.004069 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.004082 0.41% Prediksi Harga Victoria VR (VR) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk VR pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.004066 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Victoria VR (VR) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk VR, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.004066 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Victoria VR (VR) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk VR, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.004069 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Victoria VR (VR) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk VR adalah $0.004082 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Victoria VR Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.004066$ 0.004066 $ 0.004066 Perubahan Harga (24 Jam) +0.09% Kap. Pasar $ 68.31M$ 68.31M $ 68.31M Suplai Peredaran 16.80B 16.80B 16.80B Volume (24 Jam) $ 184.31K$ 184.31K $ 184.31K Volume (24 Jam) -- Harga VR terbaru adalah $ 0.004066. Perubahan 24 jamnya sebesar +0.09%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 184.31K. Selanjutnya, suplai beredar VR adalah 16.80B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 68.31M. Lihat Harga VR Live

Harga Lampau Victoria VR Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Victoria VR, harga Victoria VR saat ini adalah 0.004066USD. Suplai Victoria VR(VR) yang beredar adalah 0.00 VR , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $68.31M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000001 $ 0.004228 $ 0.00386

7 Hari -0.14% $ -0.000694 $ 0.004919 $ 0.003848

30 Days -0.36% $ -0.002288 $ 0.006529 $ 0.003381 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Victoria VR telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000001 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Victoria VR trading pada harga tertinggi $0.004919 dan terendah $0.003848 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.14% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut VR di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Victoria VR telah mengalami perubahan -0.36% , mencerminkan sekitar $-0.002288 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa VR dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Victoria VR lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga VR Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Victoria VR (VR )? Modul Prediksi Harga Victoria VR adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga VR di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Victoria VR pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan VR, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Victoria VR. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan VR. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum VR untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Victoria VR.

Mengapa Prediksi Harga VR Penting?

Prediksi Harga VR sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi VR sekarang? Menurut prediksi Anda, VR akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga VR bulan depan? Menurut alat prediksi harga Victoria VR (VR), prakiraan harga VR akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 VR pada tahun 2026? Harga 1 Victoria VR (VR) hari ini adalah $0.004066 . Menurut modul prediksi di atas, VR akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga VR pada tahun 2027? Victoria VR (VR) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VR pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga VR pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Victoria VR (VR) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga VR pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Victoria VR (VR) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 VR pada tahun 2030? Harga 1 Victoria VR (VR) hari ini adalah $0.004066 . Menurut modul prediksi di atas, VR akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga VR untuk tahun 2040? Victoria VR (VR) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VR pada tahun 2040.