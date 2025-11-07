BursaDEX+
Harga live Victoria VR hari ini adalah 0.004039 USD. Lacak informasi harga aktual VR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VR dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Victoria VR(VR)

Harga Live 1 VR ke USD:

$0.004038
+0.44%1D
USD
Grafik Harga Live Victoria VR (VR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:16:14 (UTC+8)

Informasi Harga Victoria VR (VR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.003848
Low 24 Jam
$ 0.00432
High 24 Jam

$ 0.003848
$ 0.00432
$ 0.7117743741671182
$ 0.002227327757474757
+0.77%

+0.44%

-16.17%

-16.17%

Harga aktual Victoria VR (VR) adalah $ 0.004039. Selama 24 jam terakhir, VR diperdagangkan antara low $ 0.003848 dan high $ 0.00432, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVR adalah $ 0.7117743741671182, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002227327757474757.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VR telah berubah sebesar +0.77% selama 1 jam terakhir, +0.44% selama 24 jam, dan -16.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Victoria VR (VR)

No.359

$ 67.86M
$ 217.17K
$ 67.86M
16.80B
16,800,000,000
ETH

Kapitalisasi Pasar Victoria VR saat ini adalah $ 67.86M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 217.17K. Suplai beredar VR adalah 16.80B, dan total suplainya sebesar 16800000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 67.86M.

Riwayat Harga Victoria VR (VR) USD

Pantau perubahan harga Victoria VR untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001769+0.44%
30 Days$ -0.002653-39.65%
60 Hari$ +0.001407+53.45%
90 Hari$ +0.001299+47.40%
Perubahan Harga Victoria VR Hari Ini

Hari ini, VR tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00001769 (+0.44%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Victoria VR 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.002653 (-39.65%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Victoria VR 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VR terlihat mengalami perubahan $ +0.001407 (+53.45%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Victoria VR 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.001299 (+47.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Victoria VR (VR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Victoria VR sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Victoria VR (VR)

Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users.

Victoria VR tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Victoria VR Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa VR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Victoria VR di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Victoria VR dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Victoria VR (USD)

Berapa nilai Victoria VR (VR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Victoria VR (VR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Victoria VR.

Cek prediksi harga Victoria VR sekarang!

Tokenomi Victoria VR (VR)

Memahami tokenomi Victoria VR (VR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VR sekarang!

Cara membeli Victoria VR (VR)

Ingin mengetahui cara membeli Victoria VR? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Victoria VR di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VR ke Mata Uang Lokal

1 Victoria VR(VR) ke VND
106.286285
1 Victoria VR(VR) ke AUD
A$0.00622006
1 Victoria VR(VR) ke GBP
0.00306964
1 Victoria VR(VR) ke EUR
0.00347354
1 Victoria VR(VR) ke USD
$0.004039
1 Victoria VR(VR) ke MYR
RM0.01688302
1 Victoria VR(VR) ke TRY
0.17040541
1 Victoria VR(VR) ke JPY
¥0.617967
1 Victoria VR(VR) ke ARS
ARS$5.86208343
1 Victoria VR(VR) ke RUB
0.32816875
1 Victoria VR(VR) ke INR
0.35813813
1 Victoria VR(VR) ke IDR
Rp67.31663974
1 Victoria VR(VR) ke PHP
0.23805866
1 Victoria VR(VR) ke EGP
￡E.0.19100431
1 Victoria VR(VR) ke BRL
R$0.02156826
1 Victoria VR(VR) ke CAD
C$0.00569499
1 Victoria VR(VR) ke BDT
0.49279839
1 Victoria VR(VR) ke NGN
5.81147476
1 Victoria VR(VR) ke COP
$15.47506499
1 Victoria VR(VR) ke ZAR
R.0.07015743
1 Victoria VR(VR) ke UAH
0.16988034
1 Victoria VR(VR) ke TZS
T.Sh.9.923823
1 Victoria VR(VR) ke VES
Bs0.916853
1 Victoria VR(VR) ke CLP
$3.808777
1 Victoria VR(VR) ke PKR
Rs1.14158296
1 Victoria VR(VR) ke KZT
2.12463517
1 Victoria VR(VR) ke THB
฿0.13078282
1 Victoria VR(VR) ke TWD
NT$0.12512822
1 Victoria VR(VR) ke AED
د.إ0.01482313
1 Victoria VR(VR) ke CHF
Fr0.0032312
1 Victoria VR(VR) ke HKD
HK$0.03138303
1 Victoria VR(VR) ke AMD
֏1.5445136
1 Victoria VR(VR) ke MAD
.د.م0.0375627
1 Victoria VR(VR) ke MXN
$0.07500423
1 Victoria VR(VR) ke SAR
ريال0.01514625
1 Victoria VR(VR) ke ETB
Br0.62156171
1 Victoria VR(VR) ke KES
KSh0.52159646
1 Victoria VR(VR) ke JOD
د.أ0.002863651
1 Victoria VR(VR) ke PLN
0.01486352
1 Victoria VR(VR) ke RON
лв0.0177716
1 Victoria VR(VR) ke SEK
kr0.03865323
1 Victoria VR(VR) ke BGN
лв0.00682591
1 Victoria VR(VR) ke HUF
Ft1.35217642
1 Victoria VR(VR) ke CZK
0.08518251
1 Victoria VR(VR) ke KWD
د.ك0.001235934
1 Victoria VR(VR) ke ILS
0.01320753
1 Victoria VR(VR) ke BOB
Bs0.0278691
1 Victoria VR(VR) ke AZN
0.0068663
1 Victoria VR(VR) ke TJS
SM0.03723958
1 Victoria VR(VR) ke GEL
0.01094569
1 Victoria VR(VR) ke AOA
Kz3.70210701
1 Victoria VR(VR) ke BHD
.د.ب0.001522703
1 Victoria VR(VR) ke BMD
$0.004039
1 Victoria VR(VR) ke DKK
kr0.02613233
1 Victoria VR(VR) ke HNL
L0.10638726
1 Victoria VR(VR) ke MUR
0.18555166
1 Victoria VR(VR) ke NAD
$0.07015743
1 Victoria VR(VR) ke NOK
kr0.04115741
1 Victoria VR(VR) ke NZD
$0.00714903
1 Victoria VR(VR) ke PAB
B/.0.004039
1 Victoria VR(VR) ke PGK
K0.0169638
1 Victoria VR(VR) ke QAR
ر.ق0.01470196
1 Victoria VR(VR) ke RSD
дин.0.41028162
1 Victoria VR(VR) ke UZS
soʻm48.66263941
1 Victoria VR(VR) ke ALL
L0.33867015
1 Victoria VR(VR) ke ANG
ƒ0.00722981
1 Victoria VR(VR) ke AWG
ƒ0.0072702
1 Victoria VR(VR) ke BBD
$0.008078
1 Victoria VR(VR) ke BAM
KM0.00682591
1 Victoria VR(VR) ke BIF
Fr11.911011
1 Victoria VR(VR) ke BND
$0.0052507
1 Victoria VR(VR) ke BSD
$0.004039
1 Victoria VR(VR) ke JMD
$0.64765365
1 Victoria VR(VR) ke KHR
16.22086634
1 Victoria VR(VR) ke KMF
Fr1.69638
1 Victoria VR(VR) ke LAK
87.80434607
1 Victoria VR(VR) ke LKR
රු1.23136993
1 Victoria VR(VR) ke MDL
L0.068663
1 Victoria VR(VR) ke MGA
Ar18.1936755
1 Victoria VR(VR) ke MOP
P0.032312
1 Victoria VR(VR) ke MVR
0.0622006
1 Victoria VR(VR) ke MWK
MK7.01214829
1 Victoria VR(VR) ke MZN
MT0.25829405
1 Victoria VR(VR) ke NPR
रु0.5723263
1 Victoria VR(VR) ke PYG
28.644588
1 Victoria VR(VR) ke RWF
Fr5.860589
1 Victoria VR(VR) ke SBD
$0.03324097
1 Victoria VR(VR) ke SCR
0.056546
1 Victoria VR(VR) ke SRD
$0.1555015
1 Victoria VR(VR) ke SVC
$0.03530086
1 Victoria VR(VR) ke SZL
L0.07011704
1 Victoria VR(VR) ke TMT
m0.0141365
1 Victoria VR(VR) ke TND
د.ت0.011951401
1 Victoria VR(VR) ke TTD
$0.02734403
1 Victoria VR(VR) ke UGX
Sh14.120344
1 Victoria VR(VR) ke XAF
Fr2.294152
1 Victoria VR(VR) ke XCD
$0.0109053
1 Victoria VR(VR) ke XOF
Fr2.294152
1 Victoria VR(VR) ke XPF
Fr0.416017
1 Victoria VR(VR) ke BWP
P0.05432455
1 Victoria VR(VR) ke BZD
$0.00811839
1 Victoria VR(VR) ke CVE
$0.38709776
1 Victoria VR(VR) ke DJF
Fr0.714903
1 Victoria VR(VR) ke DOP
$0.25974809
1 Victoria VR(VR) ke DZD
د.ج0.52692794
1 Victoria VR(VR) ke FJD
$0.00920892
1 Victoria VR(VR) ke GNF
Fr35.119105
1 Victoria VR(VR) ke GTQ
Q0.03093874
1 Victoria VR(VR) ke GYD
$0.84479724
1 Victoria VR(VR) ke ISK
kr0.508914

Sumber Daya Victoria VR

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Victoria VR, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Victoria VR
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Victoria VR

Berapa nilai Victoria VR (VR) hari ini?
Harga live VR dalam USD adalah 0.004039 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VR ke USD saat ini?
Harga VR ke USD saat ini adalah $ 0.004039. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Victoria VR?
Kapitalisasi pasar VR adalah $ 67.86M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VR?
Suplai beredar VR adalah 16.80B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VR?
VR mencapai harga ATH sebesar 0.7117743741671182 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VR?
VR mencapai harga ATL 0.002227327757474757 USD.
Berapa volume perdagangan VR?
Volume perdagangan 24 jam live VR adalah $ 217.17K USD.
Akankah harga VR naik lebih tinggi tahun ini?
VR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Victoria VR (VR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

