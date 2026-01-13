BursaDEX+
Meta dilaporkan berencana memberhentikan sekitar 10% staf Reality Labs-nya, yaitu sekitar 1.500 karyawan, seiring pergeseran fokusnya ke arah kecerdasan buatan

Meta Mengalihkan Fokus dari Metaverse ke AI, Rencanakan PHK 10% di Reality Labs

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/13 22:00
Meta dilaporkan berencana memberhentikan sekitar 10% dari staf Reality Labs-nya, kira-kira 1.500 karyawan, karena mengalihkan fokusnya ke kecerdasan buatan (AI). Divisi ini, yang memiliki sekitar 15.000 anggota staf, berfokus pada peralatan realitas virtual (VR) dan platformnya Horizon Worlds dan Horizon Workrooms.

Pemotongan Anggaran Mereka

Mereka telah memangkas anggaran metaverse mereka selama setahun terakhir, mengalokasikan kembali dana untuk inisiatif AI. Pada bulan Desember, laporan muncul bahwa mereka berpotensi mengurangi anggaran mereka sebesar 30%, memicu kekhawatiran tentang komitmen perusahaan terhadap sektor tersebut.

Sumber: WIRED

Baca Juga: Reprogramming the Metaverse: How Chainers Is Changing the Rules in P2E Gaming

Kinerja Reality Labs yang Berjuang

Yang terkenal, acara Reality Labs mencatat kerugian sebesar $4,4 miliar hanya dalam satu kuartal dan juga telah mengumpulkan lebih dari $70 miliar dalam total kerugian sejak peluncuran, pada musim panas 2020.

Situasi telah memburuk sepanjang tahun 2022 karena divisi tersebut mengandalkan adopsi rendah dari platformnya oleh pengguna. Situasinya sangat buruk, menurut sumber, bahwa ada kurang dari 900 pengguna harian untuk Horizon Worlds.

Baca Juga: Malaysian Retiree Loses RM 525,000 in Devastating Facebook Crypto Scam

Kesimpulan

Mereka akan mengalihkan sebagian besar dana yang dialokasikan untuk Reality Labs ke divisi perangkat yang dapat dipakai, yang akan jauh lebih fokus pada kacamata pintar dan perangkat yang dikenakan di pergelangan tangan seperti Meta Neural Band.

Singkatnya, keputusan mereka untuk fokus pada AI adalah perubahan arah yang penting bagi perusahaan, yang pada tahun 2021 mengubah namanya dari Facebook menjadi Meta untuk menandakan fokus barunya pada metaverse. Seiring ruang kripto dan blockchain terus berubah dan berkembang, jelas bahwa Meta mengubah rencana permainannya untuk tetap menjadi pemain yang kuat.

Baca Juga: Fetch.ai (FET) Exits Multi-Year Downtrend Following Prior 1,400% and 2,000% Runs

