Prediksi Harga Walrus (WAL) (USD)

Dapatkan prediksi harga Walrus untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan WAL dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Walrus % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.2476 $0.2476 $0.2476 +22.51% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Walrus untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Walrus (WAL) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Walrus berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.2476 pada tahun 2025. Prediksi Harga Walrus (WAL) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Walrus berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.25998 pada tahun 2026. Prediksi Harga Walrus (WAL) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan WAL pada tahun 2027 adalah $ 0.272978 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Walrus (WAL) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan WAL pada tahun 2028 adalah $ 0.286627 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Walrus (WAL) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WAL pada tahun 2029 adalah $ 0.300959 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Walrus (WAL) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WAL pada tahun 2030 adalah $ 0.316007 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Walrus (WAL) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Walrus berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.514742. Prediksi Harga Walrus (WAL) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Walrus berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.838461. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.2476 0.00%

2026 $ 0.25998 5.00%

2027 $ 0.272978 10.25%

2028 $ 0.286627 15.76%

2029 $ 0.300959 21.55%

2030 $ 0.316007 27.63%

2031 $ 0.331807 34.01%

2032 $ 0.348398 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.365817 47.75%

2034 $ 0.384108 55.13%

2035 $ 0.403314 62.89%

2036 $ 0.423480 71.03%

2037 $ 0.444654 79.59%

2038 $ 0.466886 88.56%

2039 $ 0.490231 97.99%

2040 $ 0.514742 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Walrus Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.2476 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.247633 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.247837 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.248617 0.41% Prediksi Harga Walrus (WAL) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk WAL pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.2476 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Walrus (WAL) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk WAL, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.247633 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Walrus (WAL) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk WAL, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.247837 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Walrus (WAL) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk WAL adalah $0.248617 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Walrus Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.2476$ 0.2476 $ 0.2476 Perubahan Harga (24 Jam) +22.51% Kap. Pasar $ 374.14M$ 374.14M $ 374.14M Suplai Peredaran 1.51B 1.51B 1.51B Volume (24 Jam) $ 7.11M$ 7.11M $ 7.11M Volume (24 Jam) -- Harga WAL terbaru adalah $ 0.2476. Perubahan 24 jamnya sebesar +22.51%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 7.11M. Selanjutnya, suplai beredar WAL adalah 1.51B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 374.14M. Lihat Harga WAL Live

Harga Lampau Walrus Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Walrus, harga Walrus saat ini adalah 0.2475USD. Suplai Walrus(WAL) yang beredar adalah 0.00 WAL , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $374.14M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.25% $ 0.0489 $ 0.2738 $ 0.188

7 Hari 0.10% $ 0.022499 $ 0.2738 $ 0.188

30 Days -0.35% $ -0.134099 $ 0.4051 $ 0.0597 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Walrus telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.0489 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.25% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Walrus trading pada harga tertinggi $0.2738 dan terendah $0.188 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.10% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut WAL di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Walrus telah mengalami perubahan -0.35% , mencerminkan sekitar $-0.134099 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa WAL dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Walrus lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga WAL Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Walrus (WAL )? Modul Prediksi Harga Walrus adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga WAL di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Walrus pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan WAL, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Walrus. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan WAL. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum WAL untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Walrus.

Mengapa Prediksi Harga WAL Penting?

Prediksi Harga WAL sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi WAL sekarang? Menurut prediksi Anda, WAL akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga WAL bulan depan? Menurut alat prediksi harga Walrus (WAL), prakiraan harga WAL akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 WAL pada tahun 2026? Harga 1 Walrus (WAL) hari ini adalah $0.2476 . Menurut modul prediksi di atas, WAL akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga WAL pada tahun 2027? Walrus (WAL) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 WAL pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga WAL pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Walrus (WAL) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga WAL pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Walrus (WAL) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 WAL pada tahun 2030? Harga 1 Walrus (WAL) hari ini adalah $0.2476 . Menurut modul prediksi di atas, WAL akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga WAL untuk tahun 2040? Walrus (WAL) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 WAL pada tahun 2040.