Saham Western Alliance Bancorporation (WAL): Naik berkat Hasil Q3 yang Kuat dan Lonjakan Deposito $6,1 Miliar

EPS melonjak 26,7% YoY menjadi $2,28 didorong pertumbuhan pinjaman dan deposito yang kuat.

Laba bersih mencapai $260,5 juta, menandai kenaikan 30% dari kuartal tahun lalu.

Deposito meningkat 8,6% menjadi $77,2 miliar, meningkatkan likuiditas dan kekuatan neraca.

Rasio efisiensi membaik menjadi 47,8% sementara margin tetap stabil di 3,53%.

Rasio CET1 sebesar 11,3% menandakan modal yang kuat dan kualitas kredit yang stabil.

Saham Western Alliance Bancorporation(WAL) mengalami kemajuan yang stabil selama hari perdagangan, ditutup pada $76,25 setelah kinerja keuangan kuartal ketiga yang kuat.

Western Alliance Bancorporation, WAL



Perusahaan mencatat kenaikan 26,7% year-over-year dalam laba per saham, mencapai $2,28. Pertumbuhan pinjaman yang solid, ekspansi deposito, dan margin yang kuat memperkuat neraca dan mendukung profitabilitas yang lebih tinggi.

Kinerja Keuangan yang Kuat dan Stabilitas Margin

Western Alliance melaporkan laba bersih sebesar $260,5 juta, peningkatan 10,1% dari kuartal sebelumnya dan kenaikan 30,4% year-over-year. Pendapatan bersih tumbuh 10,9% secara berurutan menjadi $938,2 juta, didorong oleh pendapatan bunga bersih yang lebih tinggi dan keuntungan perbankan hipotek. Pendapatan bersih pra-provisi naik menjadi $393,8 juta, menandai level rekor yang didukung oleh ekspansi aset penghasil bunga dan biaya pendanaan yang stabil.

Pendapatan bunga bersih mencapai $750,4 juta, naik 7,6% dari kuartal sebelumnya karena peningkatan saldo aset rata-rata. Bank mempertahankan margin bunga bersih yang stabil sebesar 3,53%, mencerminkan biaya pendanaan yang terkendali meskipun lingkungan suku bunga berubah. Selain itu, pendapatan non-bunga naik menjadi $187,8 juta, dibantu oleh originasi hipotek yang lebih kuat dan pendapatan sewa yang lebih tinggi dari aset real estat yang dimiliki.

Beban non-bunga meningkat secara moderat menjadi $544,4 juta, terutama karena gaji yang lebih tinggi dan biaya terkait deposito. Rasio efisiensi yang disesuaikan membaik menjadi 47,8%, dibandingkan dengan 51,8% pada kuartal sebelumnya. Tarif pajak efektif turun menjadi 17%, mendukung pertumbuhan pendapatan secara keseluruhan.

Ekspansi Deposito dan Pertumbuhan Neraca yang Solid

Deposito naik $6,1 miliar selama kuartal ini mencapai $77,2 miliar, peningkatan sekuensial 8,6%. Deposito non-bunga menyumbang 34,5% dari total deposito, menandakan likuiditas yang kuat dan kepercayaan pelanggan. Rasio pinjaman terhadap deposito membaik menjadi 73,3%, mencerminkan campuran pendanaan yang seimbang.

Pinjaman yang dimiliki untuk investasi berjumlah $56,6 miliar, tumbuh $707 juta dari kuartal sebelumnya, terutama dalam pinjaman komersial dan real estat. Total aset melebihi $91 miliar, menandai peningkatan 13,6% year-over-year. Sementara itu, total ekuitas mencapai $7,7 miliar, naik 15,2% secara tahunan, didukung oleh laba ditahan dan keuntungan pasar.

Pinjaman menurun sebesar $2,2 miliar dari kuartal sebelumnya karena perusahaan mengurangi utang jangka pendek. Rasio Common Equity Tier 1 (CET1) tetap kuat di 11,3%, menyoroti posisi modal yang kuat. Nilai buku berwujud per saham meningkat menjadi $58,56, naik 12,7% year-over-year, memperkuat kekuatan modal dan nilai pemegang saham.

Kualitas Aset dan Kinerja Kredit Tetap Stabil

Metrik kualitas aset tetap konsisten dengan panduan sebelumnya, menunjukkan ketahanan dalam kinerja pinjaman. Pinjaman bermasalah mewakili 0,92% dari pinjaman yang didanai, sementara charge-off pinjaman bersih tetap stabil di 0,22%. Pinjaman yang dikritik menurun menjadi $1,3 miliar, mencerminkan kesehatan portofolio yang membaik.

Provisi untuk kerugian kredit naik menjadi $80 juta, selaras dengan pertumbuhan pinjaman dan mempertahankan cakupan cadangan yang bijaksana. Rasio penyisihan untuk kerugian kredit terhadap pinjaman yang didanai mencapai 0,85%, memastikan perlindungan yang memadai terhadap potensi risiko. Selain itu, total aset yang dikritik menurun sebesar $284 juta selama kuartal ini, menggarisbawahi manajemen kredit yang disiplin.

Western Alliance menutup kuartal dengan profitabilitas rekor, likuiditas yang solid, dan basis modal yang berkembang. Arus masuk deposito yang kuat, pengeluaran yang terkendali, dan margin yang berkelanjutan memposisikan bank untuk momentum berkelanjutan menuju kuartal berikutnya

Postingan Western Alliance Bancorporation (WAL) Stock: Naik pada Hasil Q3 yang Kuat dan Lonjakan Deposito $6,1 Miliar pertama kali muncul di CoinCentral.