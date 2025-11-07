Apa yang dimaksud dengan Walrus (WAL)

Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

Prediksi Harga Walrus (USD)

Berapa nilai Walrus (WAL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Walrus (WAL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Walrus.

Tokenomi Walrus (WAL)

Memahami tokenomi Walrus (WAL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WAL sekarang!

Cara membeli Walrus (WAL)

Ingin mengetahui cara membeli Walrus? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Walrus di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WAL ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Walrus

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Walrus, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Walrus Berapa nilai Walrus (WAL) hari ini? Harga live WAL dalam USD adalah 0.1954 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga WAL ke USD saat ini? $ 0.1954 . Cobalah Harga WAL ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Walrus? Kapitalisasi pasar WAL adalah $ 295.38M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar WAL? Suplai beredar WAL adalah 1.51B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) WAL? WAL mencapai harga ATH sebesar 0.8742222240859585 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) WAL? WAL mencapai harga ATL 0.0781519842100174 USD . Berapa volume perdagangan WAL? Volume perdagangan 24 jam live WAL adalah $ 1.74M USD . Akankah harga WAL naik lebih tinggi tahun ini? WAL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WAL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Walrus (WAL)

