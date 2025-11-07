BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Walrus hari ini adalah 0.1954 USD. Lacak informasi harga aktual WAL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WAL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Walrus hari ini adalah 0.1954 USD. Lacak informasi harga aktual WAL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WAL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WAL

Info Harga WAL

Penjelasan WAL

Whitepaper WAL

Situs Web Resmi WAL

Tokenomi WAL

Prakiraan Harga WAL

Riwayat WAL

Panduan Membeli WAL

Konverter WAL ke Mata Uang Fiat

Spot WAL

Futures USDT-M WAL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Walrus

Harga Walrus(WAL)

Harga Live 1 WAL ke USD:

$0.1953
$0.1953$0.1953
-0.76%1D
USD
Grafik Harga Live Walrus (WAL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:17:04 (UTC+8)

Informasi Harga Walrus (WAL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1906
$ 0.1906$ 0.1906
Low 24 Jam
$ 0.2196
$ 0.2196$ 0.2196
High 24 Jam

$ 0.1906
$ 0.1906$ 0.1906

$ 0.2196
$ 0.2196$ 0.2196

$ 0.8742222240859585
$ 0.8742222240859585$ 0.8742222240859585

$ 0.0781519842100174
$ 0.0781519842100174$ 0.0781519842100174

+0.05%

-0.76%

-8.99%

-8.99%

Harga aktual Walrus (WAL) adalah $ 0.1954. Selama 24 jam terakhir, WAL diperdagangkan antara low $ 0.1906 dan high $ 0.2196, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWAL adalah $ 0.8742222240859585, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0781519842100174.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WAL telah berubah sebesar +0.05% selama 1 jam terakhir, -0.76% selama 24 jam, dan -8.99% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Walrus (WAL)

No.131

$ 295.38M
$ 295.38M$ 295.38M

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

$ 977.00M
$ 977.00M$ 977.00M

1.51B
1.51B 1.51B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

30.23%

0.01%

SUI

Kapitalisasi Pasar Walrus saat ini adalah $ 295.38M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.74M. Suplai beredar WAL adalah 1.51B, dan total suplainya sebesar 5000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 977.00M.

Riwayat Harga Walrus (WAL) USD

Pantau perubahan harga Walrus untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001496-0.76%
30 Days$ -0.2047-51.17%
60 Hari$ -0.2299-54.06%
90 Hari$ -0.222-53.19%
Perubahan Harga Walrus Hari Ini

Hari ini, WAL tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.001496 (-0.76%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Walrus 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.2047 (-51.17%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Walrus 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WAL terlihat mengalami perubahan $ -0.2299 (-54.06%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Walrus 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.222 (-53.19%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Walrus (WAL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Walrus sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Walrus (WAL)

Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

Walrus tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Walrus Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WAL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Walrus di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Walrus dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Walrus (USD)

Berapa nilai Walrus (WAL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Walrus (WAL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Walrus.

Cek prediksi harga Walrus sekarang!

Tokenomi Walrus (WAL)

Memahami tokenomi Walrus (WAL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WAL sekarang!

Cara membeli Walrus (WAL)

Ingin mengetahui cara membeli Walrus? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Walrus di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WAL ke Mata Uang Lokal

1 Walrus(WAL) ke VND
5,141.951
1 Walrus(WAL) ke AUD
A$0.300916
1 Walrus(WAL) ke GBP
0.148504
1 Walrus(WAL) ke EUR
0.168044
1 Walrus(WAL) ke USD
$0.1954
1 Walrus(WAL) ke MYR
RM0.816772
1 Walrus(WAL) ke TRY
8.243926
1 Walrus(WAL) ke JPY
¥29.8962
1 Walrus(WAL) ke ARS
ARS$283.597698
1 Walrus(WAL) ke RUB
15.87625
1 Walrus(WAL) ke INR
17.326118
1 Walrus(WAL) ke IDR
Rp3,256.665364
1 Walrus(WAL) ke PHP
11.516876
1 Walrus(WAL) ke EGP
￡E.9.240466
1 Walrus(WAL) ke BRL
R$1.043436
1 Walrus(WAL) ke CAD
C$0.275514
1 Walrus(WAL) ke BDT
23.840754
1 Walrus(WAL) ke NGN
281.149336
1 Walrus(WAL) ke COP
$748.657514
1 Walrus(WAL) ke ZAR
R.3.394098
1 Walrus(WAL) ke UAH
8.218524
1 Walrus(WAL) ke TZS
T.Sh.480.0978
1 Walrus(WAL) ke VES
Bs44.3558
1 Walrus(WAL) ke CLP
$184.2622
1 Walrus(WAL) ke PKR
Rs55.227856
1 Walrus(WAL) ke KZT
102.786262
1 Walrus(WAL) ke THB
฿6.327052
1 Walrus(WAL) ke TWD
NT$6.053492
1 Walrus(WAL) ke AED
د.إ0.717118
1 Walrus(WAL) ke CHF
Fr0.15632
1 Walrus(WAL) ke HKD
HK$1.518258
1 Walrus(WAL) ke AMD
֏74.72096
1 Walrus(WAL) ke MAD
.د.م1.81722
1 Walrus(WAL) ke MXN
$3.628578
1 Walrus(WAL) ke SAR
ريال0.73275
1 Walrus(WAL) ke ETB
Br30.070106
1 Walrus(WAL) ke KES
KSh25.233956
1 Walrus(WAL) ke JOD
د.أ0.1385386
1 Walrus(WAL) ke PLN
0.719072
1 Walrus(WAL) ke RON
лв0.85976
1 Walrus(WAL) ke SEK
kr1.869978
1 Walrus(WAL) ke BGN
лв0.330226
1 Walrus(WAL) ke HUF
Ft65.416012
1 Walrus(WAL) ke CZK
4.120986
1 Walrus(WAL) ke KWD
د.ك0.0597924
1 Walrus(WAL) ke ILS
0.638958
1 Walrus(WAL) ke BOB
Bs1.34826
1 Walrus(WAL) ke AZN
0.33218
1 Walrus(WAL) ke TJS
SM1.801588
1 Walrus(WAL) ke GEL
0.529534
1 Walrus(WAL) ke AOA
Kz179.101686
1 Walrus(WAL) ke BHD
.د.ب0.0736658
1 Walrus(WAL) ke BMD
$0.1954
1 Walrus(WAL) ke DKK
kr1.264238
1 Walrus(WAL) ke HNL
L5.146836
1 Walrus(WAL) ke MUR
8.976676
1 Walrus(WAL) ke NAD
$3.394098
1 Walrus(WAL) ke NOK
kr1.991126
1 Walrus(WAL) ke NZD
$0.345858
1 Walrus(WAL) ke PAB
B/.0.1954
1 Walrus(WAL) ke PGK
K0.82068
1 Walrus(WAL) ke QAR
ر.ق0.711256
1 Walrus(WAL) ke RSD
дин.19.848732
1 Walrus(WAL) ke UZS
soʻm2,354.216326
1 Walrus(WAL) ke ALL
L16.38429
1 Walrus(WAL) ke ANG
ƒ0.349766
1 Walrus(WAL) ke AWG
ƒ0.35172
1 Walrus(WAL) ke BBD
$0.3908
1 Walrus(WAL) ke BAM
KM0.330226
1 Walrus(WAL) ke BIF
Fr576.2346
1 Walrus(WAL) ke BND
$0.25402
1 Walrus(WAL) ke BSD
$0.1954
1 Walrus(WAL) ke JMD
$31.33239
1 Walrus(WAL) ke KHR
784.738124
1 Walrus(WAL) ke KMF
Fr82.068
1 Walrus(WAL) ke LAK
4,247.826002
1 Walrus(WAL) ke LKR
රු59.571598
1 Walrus(WAL) ke MDL
L3.3218
1 Walrus(WAL) ke MGA
Ar880.1793
1 Walrus(WAL) ke MOP
P1.5632
1 Walrus(WAL) ke MVR
3.00916
1 Walrus(WAL) ke MWK
MK339.235894
1 Walrus(WAL) ke MZN
MT12.49583
1 Walrus(WAL) ke NPR
रु27.68818
1 Walrus(WAL) ke PYG
1,385.7768
1 Walrus(WAL) ke RWF
Fr283.5254
1 Walrus(WAL) ke SBD
$1.608142
1 Walrus(WAL) ke SCR
2.7356
1 Walrus(WAL) ke SRD
$7.5229
1 Walrus(WAL) ke SVC
$1.707796
1 Walrus(WAL) ke SZL
L3.392144
1 Walrus(WAL) ke TMT
m0.6839
1 Walrus(WAL) ke TND
د.ت0.5781886
1 Walrus(WAL) ke TTD
$1.322858
1 Walrus(WAL) ke UGX
Sh683.1184
1 Walrus(WAL) ke XAF
Fr110.9872
1 Walrus(WAL) ke XCD
$0.52758
1 Walrus(WAL) ke XOF
Fr110.9872
1 Walrus(WAL) ke XPF
Fr20.1262
1 Walrus(WAL) ke BWP
P2.62813
1 Walrus(WAL) ke BZD
$0.392754
1 Walrus(WAL) ke CVE
$18.727136
1 Walrus(WAL) ke DJF
Fr34.5858
1 Walrus(WAL) ke DOP
$12.566174
1 Walrus(WAL) ke DZD
د.ج25.491884
1 Walrus(WAL) ke FJD
$0.445512
1 Walrus(WAL) ke GNF
Fr1,699.003
1 Walrus(WAL) ke GTQ
Q1.496764
1 Walrus(WAL) ke GYD
$40.869864
1 Walrus(WAL) ke ISK
kr24.6204

Sumber Daya Walrus

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Walrus, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Walrus
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Walrus

Berapa nilai Walrus (WAL) hari ini?
Harga live WAL dalam USD adalah 0.1954 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WAL ke USD saat ini?
Harga WAL ke USD saat ini adalah $ 0.1954. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Walrus?
Kapitalisasi pasar WAL adalah $ 295.38M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WAL?
Suplai beredar WAL adalah 1.51B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WAL?
WAL mencapai harga ATH sebesar 0.8742222240859585 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WAL?
WAL mencapai harga ATL 0.0781519842100174 USD.
Berapa volume perdagangan WAL?
Volume perdagangan 24 jam live WAL adalah $ 1.74M USD.
Akankah harga WAL naik lebih tinggi tahun ini?
WAL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WAL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:17:04 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Walrus (WAL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator WAL ke USD

Jumlah

WAL
WAL
USD
USD

1 WAL = 0.1954 USD

Perdagangkan WAL

WAL/USDC
$0.1952
$0.1952$0.1952
-0.86%
WAL/USDT
$0.1953
$0.1953$0.1953
-0.80%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,347.39
$101,347.39$101,347.39

-0.64%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.47
$3,310.47$3,310.47

+0.31%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.17
$156.17$156.17

+0.16%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0178
$1.0178$1.0178

+18.62%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,347.39
$101,347.39$101,347.39

-0.64%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.47
$3,310.47$3,310.47

+0.31%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2139
$2.2139$2.2139

-0.92%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.17
$156.17$156.17

+0.16%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0302
$1.0302$1.0302

+1.38%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0978
$0.0978$0.0978

+95.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012000
$0.012000$0.012000

+1,100.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009826
$0.009826$0.009826

+360.44%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.409
$4.409$4.409

+340.90%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0978
$0.0978$0.0978

+95.60%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001785
$0.001785$0.001785

+64.06%