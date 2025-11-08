Prediksi Harga Nine Chronicles (WNCG) (USD)

Dapatkan prediksi harga Nine Chronicles untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan WNCG dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Nine Chronicles % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.01029 $0.01029 $0.01029 +1.98% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Nine Chronicles untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Nine Chronicles (WNCG) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Nine Chronicles berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.01029 pada tahun 2025. Prediksi Harga Nine Chronicles (WNCG) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Nine Chronicles berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.010804 pada tahun 2026. Prediksi Harga Nine Chronicles (WNCG) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan WNCG pada tahun 2027 adalah $ 0.011344 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Nine Chronicles (WNCG) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan WNCG pada tahun 2028 adalah $ 0.011911 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Nine Chronicles (WNCG) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WNCG pada tahun 2029 adalah $ 0.012507 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Nine Chronicles (WNCG) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WNCG pada tahun 2030 adalah $ 0.013132 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Nine Chronicles (WNCG) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Nine Chronicles berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.021392. Prediksi Harga Nine Chronicles (WNCG) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Nine Chronicles berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.034845. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.01029 0.00%

2026 $ 0.010804 5.00%

2027 $ 0.011344 10.25%

2028 $ 0.011911 15.76%

2029 $ 0.012507 21.55%

2030 $ 0.013132 27.63%

2031 $ 0.013789 34.01%

2032 $ 0.014479 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.015203 47.75%

2034 $ 0.015963 55.13%

2035 $ 0.016761 62.89%

2036 $ 0.017599 71.03%

2037 $ 0.018479 79.59%

2038 $ 0.019403 88.56%

2039 $ 0.020373 97.99%

2040 $ 0.021392 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Nine Chronicles Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.01029 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.010291 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.010299 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.010332 0.41% Prediksi Harga Nine Chronicles (WNCG) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk WNCG pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.01029 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Nine Chronicles (WNCG) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk WNCG, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.010291 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Nine Chronicles (WNCG) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk WNCG, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.010299 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Nine Chronicles (WNCG) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk WNCG adalah $0.010332 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Nine Chronicles Saat Ini
Harga Saat Ini $ 0.01029
Perubahan Harga (24 Jam) +1.98%
Kap. Pasar $ 5.64M
Suplai Peredaran 548.37M
Volume (24 Jam) $ 56.62K
Harga WNCG terbaru adalah $ 0.01029. Perubahan 24 jamnya sebesar +1.98%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 56.62K. Selanjutnya, suplai beredar WNCG adalah 548.37M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 5.64M.

Harga Lampau Nine Chronicles Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Nine Chronicles, harga Nine Chronicles saat ini adalah 0.01029USD. Suplai Nine Chronicles(WNCG) yang beredar adalah 0.00 WNCG , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $5.64M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000059 $ 0.01035 $ 0.01006

7 Hari -0.13% $ -0.00166 $ 0.01196 $ 0.00982

30 Days -0.32% $ -0.004919 $ 0.0157 $ 0.00982 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Nine Chronicles telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000059 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Nine Chronicles trading pada harga tertinggi $0.01196 dan terendah $0.00982 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.13% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut WNCG di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Nine Chronicles telah mengalami perubahan -0.32% , mencerminkan sekitar $-0.004919 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa WNCG dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Nine Chronicles lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga WNCG Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Nine Chronicles (WNCG )? Modul Prediksi Harga Nine Chronicles adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga WNCG di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Nine Chronicles pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan WNCG, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Nine Chronicles. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan WNCG. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum WNCG untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Nine Chronicles.

Mengapa Prediksi Harga WNCG Penting?

Prediksi Harga WNCG sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab:
Apakah layak untuk berinvestasi WNCG sekarang?
Menurut prediksi Anda, WNCG akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan.
Berapa prediksi harga WNCG bulan depan?
Menurut alat prediksi harga Nine Chronicles (WNCG), prakiraan harga WNCG akan mencapai -- pada undefined .
Berapa harga 1 WNCG pada tahun 2026?
Harga 1 Nine Chronicles (WNCG) hari ini adalah $0.01029 . Menurut modul prediksi di atas, WNCG akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026.
Berapa prakiraan harga WNCG pada tahun 2027?
Nine Chronicles (WNCG) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 WNCG pada tahun 2027.
Berapa estimasi target harga WNCG pada tahun 2028?
Berdasarkan input prediksi harga Anda, Nine Chronicles (WNCG) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028.
Berapa estimasi target harga WNCG pada tahun 2029?
Berdasarkan input prediksi harga Anda, Nine Chronicles (WNCG) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029.
Berapa harga 1 WNCG pada tahun 2030?
Harga 1 Nine Chronicles (WNCG) hari ini adalah $0.01029 . Menurut modul prediksi di atas, WNCG akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030.
Berapa prediksi harga WNCG untuk tahun 2040?
Nine Chronicles (WNCG) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 WNCG pada tahun 2040.