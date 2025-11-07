BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Nine Chronicles hari ini adalah 0.01004 USD. Lacak informasi harga aktual WNCG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WNCG dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Nine Chronicles hari ini adalah 0.01004 USD. Lacak informasi harga aktual WNCG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WNCG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WNCG

Info Harga WNCG

Penjelasan WNCG

Whitepaper WNCG

Situs Web Resmi WNCG

Tokenomi WNCG

Prakiraan Harga WNCG

Riwayat WNCG

Panduan Membeli WNCG

Konverter WNCG ke Mata Uang Fiat

Spot WNCG

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Nine Chronicles

Harga Nine Chronicles(WNCG)

Harga Live 1 WNCG ke USD:

$0.01004
$0.01004$0.01004
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Nine Chronicles (WNCG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:59:12 (UTC+8)

Informasi Harga Nine Chronicles (WNCG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01003
$ 0.01003$ 0.01003
Low 24 Jam
$ 0.01012
$ 0.01012$ 0.01012
High 24 Jam

$ 0.01003
$ 0.01003$ 0.01003

$ 0.01012
$ 0.01012$ 0.01012

$ 4.85927372
$ 4.85927372$ 4.85927372

$ 0.00988811861237325
$ 0.00988811861237325$ 0.00988811861237325

-0.10%

0.00%

-14.85%

-14.85%

Harga aktual Nine Chronicles (WNCG) adalah $ 0.01004. Selama 24 jam terakhir, WNCG diperdagangkan antara low $ 0.01003 dan high $ 0.01012, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWNCG adalah $ 4.85927372, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00988811861237325.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WNCG telah berubah sebesar -0.10% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -14.85% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Nine Chronicles (WNCG)

No.1345

$ 5.50M
$ 5.50M$ 5.50M

$ 54.38K
$ 54.38K$ 54.38K

$ 10.04M
$ 10.04M$ 10.04M

548.26M
548.26M 548.26M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

723,789,440
723,789,440 723,789,440

54.82%

ETH

Kapitalisasi Pasar Nine Chronicles saat ini adalah $ 5.50M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.38K. Suplai beredar WNCG adalah 548.26M, dan total suplainya sebesar 723789440. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.04M.

Riwayat Harga Nine Chronicles (WNCG) USD

Pantau perubahan harga Nine Chronicles untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.00469-31.84%
60 Hari$ -0.00708-41.36%
90 Hari$ -0.00975-49.27%
Perubahan Harga Nine Chronicles Hari Ini

Hari ini, WNCG tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Nine Chronicles 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00469 (-31.84%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Nine Chronicles 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WNCG terlihat mengalami perubahan $ -0.00708 (-41.36%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Nine Chronicles 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00975 (-49.27%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Nine Chronicles (WNCG)?

Lihat halaman Riwayat Harga Nine Chronicles sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Nine Chronicles (WNCG)

Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).

Nine Chronicles tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Nine Chronicles Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WNCG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Nine Chronicles di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Nine Chronicles dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Nine Chronicles (USD)

Berapa nilai Nine Chronicles (WNCG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nine Chronicles (WNCG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nine Chronicles.

Cek prediksi harga Nine Chronicles sekarang!

Tokenomi Nine Chronicles (WNCG)

Memahami tokenomi Nine Chronicles (WNCG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WNCG sekarang!

Cara membeli Nine Chronicles (WNCG)

Ingin mengetahui cara membeli Nine Chronicles? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Nine Chronicles di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WNCG ke Mata Uang Lokal

1 Nine Chronicles(WNCG) ke VND
264.2026
1 Nine Chronicles(WNCG) ke AUD
A$0.0154616
1 Nine Chronicles(WNCG) ke GBP
0.0076304
1 Nine Chronicles(WNCG) ke EUR
0.0086344
1 Nine Chronicles(WNCG) ke USD
$0.01004
1 Nine Chronicles(WNCG) ke MYR
RM0.0419672
1 Nine Chronicles(WNCG) ke TRY
0.4230856
1 Nine Chronicles(WNCG) ke JPY
¥1.53612
1 Nine Chronicles(WNCG) ke ARS
ARS$14.5717548
1 Nine Chronicles(WNCG) ke RUB
0.81575
1 Nine Chronicles(WNCG) ke INR
0.8902468
1 Nine Chronicles(WNCG) ke IDR
Rp167.3332664
1 Nine Chronicles(WNCG) ke PHP
0.5925608
1 Nine Chronicles(WNCG) ke EGP
￡E.0.4747916
1 Nine Chronicles(WNCG) ke BRL
R$0.053714
1 Nine Chronicles(WNCG) ke CAD
C$0.0141564
1 Nine Chronicles(WNCG) ke BDT
1.2249804
1 Nine Chronicles(WNCG) ke NGN
14.4459536
1 Nine Chronicles(WNCG) ke COP
$38.4673564
1 Nine Chronicles(WNCG) ke ZAR
R.0.1744952
1 Nine Chronicles(WNCG) ke UAH
0.4222824
1 Nine Chronicles(WNCG) ke TZS
T.Sh.24.66828
1 Nine Chronicles(WNCG) ke VES
Bs2.27908
1 Nine Chronicles(WNCG) ke CLP
$9.46772
1 Nine Chronicles(WNCG) ke PKR
Rs2.8377056
1 Nine Chronicles(WNCG) ke KZT
5.2813412
1 Nine Chronicles(WNCG) ke THB
฿0.325296
1 Nine Chronicles(WNCG) ke TWD
NT$0.3111396
1 Nine Chronicles(WNCG) ke AED
د.إ0.0368468
1 Nine Chronicles(WNCG) ke CHF
Fr0.008032
1 Nine Chronicles(WNCG) ke HKD
HK$0.0780108
1 Nine Chronicles(WNCG) ke AMD
֏3.839296
1 Nine Chronicles(WNCG) ke MAD
.د.م0.093372
1 Nine Chronicles(WNCG) ke MXN
$0.1865432
1 Nine Chronicles(WNCG) ke SAR
ريال0.03765
1 Nine Chronicles(WNCG) ke ETB
Br1.5450556
1 Nine Chronicles(WNCG) ke KES
KSh1.2967664
1 Nine Chronicles(WNCG) ke JOD
د.أ0.00711836
1 Nine Chronicles(WNCG) ke PLN
0.0369472
1 Nine Chronicles(WNCG) ke RON
лв0.044176
1 Nine Chronicles(WNCG) ke SEK
kr0.0960828
1 Nine Chronicles(WNCG) ke BGN
лв0.0169676
1 Nine Chronicles(WNCG) ke HUF
Ft3.3555688
1 Nine Chronicles(WNCG) ke CZK
0.2115428
1 Nine Chronicles(WNCG) ke KWD
د.ك0.00307224
1 Nine Chronicles(WNCG) ke ILS
0.0328308
1 Nine Chronicles(WNCG) ke BOB
Bs0.069276
1 Nine Chronicles(WNCG) ke AZN
0.017068
1 Nine Chronicles(WNCG) ke TJS
SM0.0925688
1 Nine Chronicles(WNCG) ke GEL
0.0272084
1 Nine Chronicles(WNCG) ke AOA
Kz9.2025636
1 Nine Chronicles(WNCG) ke BHD
.د.ب0.00377504
1 Nine Chronicles(WNCG) ke BMD
$0.01004
1 Nine Chronicles(WNCG) ke DKK
kr0.0648584
1 Nine Chronicles(WNCG) ke HNL
L0.2644536
1 Nine Chronicles(WNCG) ke MUR
0.46184
1 Nine Chronicles(WNCG) ke NAD
$0.1743948
1 Nine Chronicles(WNCG) ke NOK
kr0.102408
1 Nine Chronicles(WNCG) ke NZD
$0.0177708
1 Nine Chronicles(WNCG) ke PAB
B/.0.01004
1 Nine Chronicles(WNCG) ke PGK
K0.042168
1 Nine Chronicles(WNCG) ke QAR
ر.ق0.0365456
1 Nine Chronicles(WNCG) ke RSD
дин.1.01906
1 Nine Chronicles(WNCG) ke UZS
soʻm120.9638276
1 Nine Chronicles(WNCG) ke ALL
L0.841854
1 Nine Chronicles(WNCG) ke ANG
ƒ0.0179716
1 Nine Chronicles(WNCG) ke AWG
ƒ0.018072
1 Nine Chronicles(WNCG) ke BBD
$0.02008
1 Nine Chronicles(WNCG) ke BAM
KM0.0169676
1 Nine Chronicles(WNCG) ke BIF
Fr29.60796
1 Nine Chronicles(WNCG) ke BND
$0.013052
1 Nine Chronicles(WNCG) ke BSD
$0.01004
1 Nine Chronicles(WNCG) ke JMD
$1.609914
1 Nine Chronicles(WNCG) ke KHR
40.3212424
1 Nine Chronicles(WNCG) ke KMF
Fr4.2168
1 Nine Chronicles(WNCG) ke LAK
218.2608652
1 Nine Chronicles(WNCG) ke LKR
රු3.0608948
1 Nine Chronicles(WNCG) ke MDL
L0.1717844
1 Nine Chronicles(WNCG) ke MGA
Ar45.22518
1 Nine Chronicles(WNCG) ke MOP
P0.08032
1 Nine Chronicles(WNCG) ke MVR
0.154616
1 Nine Chronicles(WNCG) ke MWK
MK17.4305444
1 Nine Chronicles(WNCG) ke MZN
MT0.642058
1 Nine Chronicles(WNCG) ke NPR
रु1.422668
1 Nine Chronicles(WNCG) ke PYG
71.20368
1 Nine Chronicles(WNCG) ke RWF
Fr14.56804
1 Nine Chronicles(WNCG) ke SBD
$0.0826292
1 Nine Chronicles(WNCG) ke SCR
0.151102
1 Nine Chronicles(WNCG) ke SRD
$0.38654
1 Nine Chronicles(WNCG) ke SVC
$0.0877496
1 Nine Chronicles(WNCG) ke SZL
L0.1742944
1 Nine Chronicles(WNCG) ke TMT
m0.03514
1 Nine Chronicles(WNCG) ke TND
د.ت0.02970836
1 Nine Chronicles(WNCG) ke TTD
$0.0679708
1 Nine Chronicles(WNCG) ke UGX
Sh35.09984
1 Nine Chronicles(WNCG) ke XAF
Fr5.70272
1 Nine Chronicles(WNCG) ke XCD
$0.027108
1 Nine Chronicles(WNCG) ke XOF
Fr5.70272
1 Nine Chronicles(WNCG) ke XPF
Fr1.03412
1 Nine Chronicles(WNCG) ke BWP
P0.135038
1 Nine Chronicles(WNCG) ke BZD
$0.0201804
1 Nine Chronicles(WNCG) ke CVE
$0.9622336
1 Nine Chronicles(WNCG) ke DJF
Fr1.77708
1 Nine Chronicles(WNCG) ke DOP
$0.6456724
1 Nine Chronicles(WNCG) ke DZD
د.ج1.3108224
1 Nine Chronicles(WNCG) ke FJD
$0.0228912
1 Nine Chronicles(WNCG) ke GNF
Fr87.2978
1 Nine Chronicles(WNCG) ke GTQ
Q0.0769064
1 Nine Chronicles(WNCG) ke GYD
$2.0999664
1 Nine Chronicles(WNCG) ke ISK
kr1.26504

Sumber Daya Nine Chronicles

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Nine Chronicles, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Nine Chronicles
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nine Chronicles

Berapa nilai Nine Chronicles (WNCG) hari ini?
Harga live WNCG dalam USD adalah 0.01004 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WNCG ke USD saat ini?
Harga WNCG ke USD saat ini adalah $ 0.01004. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Nine Chronicles?
Kapitalisasi pasar WNCG adalah $ 5.50M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WNCG?
Suplai beredar WNCG adalah 548.26M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WNCG?
WNCG mencapai harga ATH sebesar 4.85927372 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WNCG?
WNCG mencapai harga ATL 0.00988811861237325 USD.
Berapa volume perdagangan WNCG?
Volume perdagangan 24 jam live WNCG adalah $ 54.38K USD.
Akankah harga WNCG naik lebih tinggi tahun ini?
WNCG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WNCG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:59:12 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Nine Chronicles (WNCG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator WNCG ke USD

Jumlah

WNCG
WNCG
USD
USD

1 WNCG = 0.01004 USD

Perdagangkan WNCG

WNCG/USDT
$0.01004
$0.01004$0.01004
-0.19%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,480.17
$101,480.17$101,480.17

-0.51%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.87
$3,321.87$3,321.87

+0.66%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.73
$155.73$155.73

-0.12%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1232
$1.1232$1.1232

+30.90%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,480.17
$101,480.17$101,480.17

-0.51%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.87
$3,321.87$3,321.87

+0.66%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.73
$155.73$155.73

-0.12%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2216
$2.2216$2.2216

-0.57%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0180
$1.0180$1.0180

+0.18%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0732
$0.0732$0.0732

+46.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003930
$0.0003930$0.0003930

+162.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013455
$0.013455$0.013455

+1,245.50%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.065
$4.065$4.065

+306.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007120
$0.007120$0.007120

+233.64%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001868
$0.001868$0.001868

+71.69%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0732
$0.0732$0.0732

+46.40%