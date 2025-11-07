Apa yang dimaksud dengan Nine Chronicles (WNCG)

Nine Chronicles is the world's first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nine Chronicles Berapa nilai Nine Chronicles (WNCG) hari ini? Harga live WNCG dalam USD adalah 0.01004 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga WNCG ke USD saat ini? $ 0.01004 . Cobalah Harga WNCG ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Nine Chronicles? Kapitalisasi pasar WNCG adalah $ 5.50M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar WNCG? Suplai beredar WNCG adalah 548.26M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) WNCG? WNCG mencapai harga ATH sebesar 4.85927372 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) WNCG? WNCG mencapai harga ATL 0.00988811861237325 USD . Berapa volume perdagangan WNCG? Volume perdagangan 24 jam live WNCG adalah $ 54.38K USD . Akankah harga WNCG naik lebih tinggi tahun ini? WNCG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WNCG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Nine Chronicles (WNCG)

