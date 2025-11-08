Prediksi Harga Yaka Finance (YAKA) (USD)

Dapatkan prediksi harga Yaka Finance untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan YAKA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Prediksi Harga Yaka Finance untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Yaka Finance (YAKA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Yaka Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001068 pada tahun 2025. Prediksi Harga Yaka Finance (YAKA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Yaka Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001121 pada tahun 2026. Prediksi Harga Yaka Finance (YAKA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan YAKA pada tahun 2027 adalah $ 0.001177 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Yaka Finance (YAKA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan YAKA pada tahun 2028 adalah $ 0.001236 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Yaka Finance (YAKA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target YAKA pada tahun 2029 adalah $ 0.001298 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Yaka Finance (YAKA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target YAKA pada tahun 2030 adalah $ 0.001363 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Yaka Finance (YAKA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Yaka Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002220. Prediksi Harga Yaka Finance (YAKA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Yaka Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003616.

2026 $ 0.001121 5.00%

2027 $ 0.001177 10.25%

2028 $ 0.001236 15.76%

2029 $ 0.001298 21.55%

2030 $ 0.001363 27.63%

2031 $ 0.001431 34.01%

2032 $ 0.001502 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001577 47.75%

2034 $ 0.001656 55.13%

2035 $ 0.001739 62.89%

2036 $ 0.001826 71.03%

2037 $ 0.001917 79.59%

2038 $ 0.002013 88.56%

2039 $ 0.002114 97.99%

2040 $ 0.002220 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Yaka Finance Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.001068 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.001068 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.001069 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.001072 0.41% Prediksi Harga Yaka Finance (YAKA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk YAKA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.001068 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Yaka Finance (YAKA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk YAKA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001068 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Yaka Finance (YAKA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk YAKA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001069 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Yaka Finance (YAKA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk YAKA adalah $0.001072 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Yaka Finance Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.001068$ 0.001068 $ 0.001068 Perubahan Harga (24 Jam) -0.65% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 17.18K$ 17.18K $ 17.18K Volume (24 Jam) -- Harga YAKA terbaru adalah $ 0.001068. Perubahan 24 jamnya sebesar -0.65%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 17.18K. Selanjutnya, suplai beredar YAKA adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --. Lihat Harga YAKA Live

Harga Lampau Yaka Finance Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Yaka Finance, harga Yaka Finance saat ini adalah 0.001068USD. Suplai Yaka Finance(YAKA) yang beredar adalah 0.00 YAKA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.02% $ -0.000027 $ 0.00115 $ 0.001026

7 Hari -0.12% $ -0.000146 $ 0.001882 $ 0.000556

30 Days -0.30% $ -0.000474 $ 0.001882 $ 0.000556 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Yaka Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000027 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.02% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Yaka Finance trading pada harga tertinggi $0.001882 dan terendah $0.000556 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.12% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut YAKA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Yaka Finance telah mengalami perubahan -0.30% , mencerminkan sekitar $-0.000474 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa YAKA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Yaka Finance lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga YAKA Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Yaka Finance (YAKA )? Modul Prediksi Harga Yaka Finance adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga YAKA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Yaka Finance pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan YAKA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Yaka Finance. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan YAKA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum YAKA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Yaka Finance.

Mengapa Prediksi Harga YAKA Penting?

Prediksi Harga YAKA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

