Harga live Yaka Finance hari ini adalah 0.001082 USD. Lacak informasi harga aktual YAKA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga YAKA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang YAKA

Info Harga YAKA

Penjelasan YAKA

Whitepaper YAKA

Situs Web Resmi YAKA

Tokenomi YAKA

Prakiraan Harga YAKA

Riwayat YAKA

Panduan Membeli YAKA

Konverter YAKA ke Mata Uang Fiat

Spot YAKA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Yaka Finance

Harga Yaka Finance(YAKA)

Harga Live 1 YAKA ke USD:

Grafik Harga Live Yaka Finance (YAKA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:12:57 (UTC+8)

Informasi Harga Yaka Finance (YAKA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Harga aktual Yaka Finance (YAKA) adalah $ 0.001082. Selama 24 jam terakhir, YAKA diperdagangkan antara low $ 0.000602 dan high $ 0.00138, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highYAKA adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, YAKA telah berubah sebesar +0.55% selama 1 jam terakhir, +6.05% selama 24 jam, dan -16.26% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Yaka Finance (YAKA)

Kapitalisasi Pasar Yaka Finance saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 14.70K. Suplai beredar YAKA adalah --, dan total suplainya sebesar 200000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 216.40K.

Riwayat Harga Yaka Finance (YAKA) USD

Pantau perubahan harga Yaka Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00006195+6.05%
30 Days$ -0.000593-35.41%
60 Hari$ -0.000869-44.55%
90 Hari$ -0.001197-52.53%
Perubahan Harga Yaka Finance Hari Ini

Hari ini, YAKA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00006195 (+6.05%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Yaka Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000593 (-35.41%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Yaka Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, YAKA terlihat mengalami perubahan $ -0.000869 (-44.55%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Yaka Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001197 (-52.53%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Yaka Finance (YAKA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Yaka Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Yaka Finance (YAKA)

Yaka Finance is Sei’s native liquidity engine. It is a ve(3,3)-styled DEX and launchpad.

Yaka Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Yaka Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa YAKA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Yaka Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Yaka Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Yaka Finance (USD)

Berapa nilai Yaka Finance (YAKA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Yaka Finance (YAKA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Yaka Finance.

Cek prediksi harga Yaka Finance sekarang!

Tokenomi Yaka Finance (YAKA)

Memahami tokenomi Yaka Finance (YAKA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token YAKA sekarang!

Cara membeli Yaka Finance (YAKA)

Ingin mengetahui cara membeli Yaka Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Yaka Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

YAKA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Yaka Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Yaka Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Yaka Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Yaka Finance

Berapa nilai Yaka Finance (YAKA) hari ini?
Harga live YAKA dalam USD adalah 0.001082 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga YAKA ke USD saat ini?
Harga YAKA ke USD saat ini adalah $ 0.001082. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Yaka Finance?
Kapitalisasi pasar YAKA adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar YAKA?
Suplai beredar YAKA adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) YAKA?
YAKA mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) YAKA?
YAKA mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan YAKA?
Volume perdagangan 24 jam live YAKA adalah $ 14.70K USD.
Akankah harga YAKA naik lebih tinggi tahun ini?
YAKA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga YAKA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:12:57 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Yaka Finance (YAKA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

