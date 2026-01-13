Bursa MEXC / Prediksi Harga Kripto / Crown by Third Time Games (CROWN) /

Prediksi Harga Crown by Third Time Games (CROWN) (USD)

Dapatkan prediksi harga Crown by Third Time Games untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan CROWN dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Crown by Third Time Games % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Crown by Third Time Games untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Crown by Third Time Games (CROWN) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Crown by Third Time Games kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.027137 pada tahun 2026. Prediksi Harga Crown by Third Time Games (CROWN) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Crown by Third Time Games kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.028494 pada tahun 2027. Prediksi Harga Crown by Third Time Games (CROWN) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, CROWN diproyeksikan mencapai $ 0.029919 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Crown by Third Time Games (CROWN) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, CROWN diproyeksikan mencapai $ 0.031415 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Crown by Third Time Games (CROWN) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target CROWN pada tahun 2030 adalah $ 0.032986 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Crown by Third Time Games (CROWN) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Crown by Third Time Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.053730. Prediksi Harga Crown by Third Time Games (CROWN) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Crown by Third Time Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.087521. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.027137 0.00%

2027 $ 0.028494 5.00%

2028 $ 0.029919 10.25%

2029 $ 0.031415 15.76%

2030 $ 0.032986 21.55%

2031 $ 0.034635 27.63%

2032 $ 0.036367 34.01%

2033 $ 0.038185 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.040094 47.75%

2035 $ 0.042099 55.13%

2036 $ 0.044204 62.89%

2037 $ 0.046414 71.03%

2038 $ 0.048735 79.59%

2039 $ 0.051172 88.56%

2040 $ 0.053730 97.99%

2050 $ 0.087521 222.51% Prediksi Harga Crown by Third Time Games Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 0.027137 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 0.027141 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 0.027163 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 0.027249 0.41% Prediksi Harga Crown by Third Time Games (CROWN) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk CROWN pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.027137 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Crown by Third Time Games (CROWN) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk CROWN, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.027141 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Crown by Third Time Games (CROWN) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk CROWN, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.027163 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Crown by Third Time Games (CROWN) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk CROWN adalah $0.027249 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Crown by Third Time Games Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 6.76M$ 6.76M $ 6.76M Suplai Peredaran 250.00M 250.00M 250.00M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga CROWN terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar CROWN adalah 250.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 6.76M. Lihat Harga CROWN Live

Harga Lampau Crown by Third Time Games Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Crown by Third Time Games, harga Crown by Third Time Games saat ini adalah 0.027137USD. Suplai Crown by Third Time Games(CROWN) yang beredar adalah 250.00M CROWN , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $6,762,415 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 24.61% $ 0.005359 $ 0.026783 $ 0.021767

7 Hari 53.05% $ 0.014396 $ 0.026529 $ 0.017724

30 Days 16.94% $ 0.004597 $ 0.026529 $ 0.017724 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Crown by Third Time Games telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.005359 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 24.61% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Crown by Third Time Games trading pada harga tertinggi $0.026529 dan terendah $0.017724 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 53.05% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut CROWN di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Crown by Third Time Games telah mengalami perubahan 16.94% , mencerminkan sekitar $0.004597 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa CROWN dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Crown by Third Time Games (CROWN )? Modul Prediksi Harga Crown by Third Time Games adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga CROWN di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Crown by Third Time Games pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan CROWN, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Crown by Third Time Games. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan CROWN. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum CROWN untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Crown by Third Time Games.

Mengapa Prediksi Harga CROWN Penting?

Prediksi Harga CROWN sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

