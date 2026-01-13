Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Crown by Third Time Games?

Crown by Third Time Games beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari CROWN?

Token ini dihargai sebesar Rp442.5251056220, mencatat pergerakan harga sebesar 25.10% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Crown by Third Time Games?

Crown by Third Time Games termasuk dalam kategori Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Animal Racing,Gaming Utility Token,Sports Games,Made in USA. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan CROWN dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Crown by Third Time Games?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp110652043313.95, menempatkan aset ini di peringkat #1944. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai CROWN yang beredar saat ini?

Terdapat 250000000.0 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Crown by Third Time Games hari ini?

Dalam satu hari terakhir, CROWN mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Crown by Third Time Games berfluktuasi antara Rp353.4048711610 dan Rp447.5891272130, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.