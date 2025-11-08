Prediksi Harga Fantom Bomb (FBOMB) (USD)

Dapatkan prediksi harga Fantom Bomb untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan FBOMB dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Fantom Bomb % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Fantom Bomb untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Fantom Bomb (FBOMB) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Fantom Bomb berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.028170 pada tahun 2025. Prediksi Harga Fantom Bomb (FBOMB) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Fantom Bomb berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.029579 pada tahun 2026. Prediksi Harga Fantom Bomb (FBOMB) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FBOMB pada tahun 2027 adalah $ 0.031057 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Fantom Bomb (FBOMB) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FBOMB pada tahun 2028 adalah $ 0.032610 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Fantom Bomb (FBOMB) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FBOMB pada tahun 2029 adalah $ 0.034241 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Fantom Bomb (FBOMB) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FBOMB pada tahun 2030 adalah $ 0.035953 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Fantom Bomb (FBOMB) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Fantom Bomb berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.058564. Prediksi Harga Fantom Bomb (FBOMB) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Fantom Bomb berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.095395. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.028170 0.00%

2026 $ 0.029579 5.00%

2027 $ 0.031057 10.25%

2028 $ 0.032610 15.76%

2029 $ 0.034241 21.55%

2030 $ 0.035953 27.63%

2031 $ 0.037751 34.01%

2032 $ 0.039638 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.041620 47.75%

2034 $ 0.043701 55.13%

2035 $ 0.045886 62.89%

2036 $ 0.048181 71.03%

2037 $ 0.050590 79.59%

2038 $ 0.053119 88.56%

2039 $ 0.055775 97.99%

2040 $ 0.058564 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Fantom Bomb Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.028170 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.028174 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.028197 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.028286 0.41% Prediksi Harga Fantom Bomb (FBOMB) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk FBOMB pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.028170 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Fantom Bomb (FBOMB) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk FBOMB, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.028174 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Fantom Bomb (FBOMB) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk FBOMB, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.028197 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Fantom Bomb (FBOMB) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk FBOMB adalah $0.028286 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Fantom Bomb Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 13.04M Suplai Peredaran 464.19M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga FBOMB terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar FBOMB adalah 464.19M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 13.04M. Lihat Harga FBOMB Live

Harga Lampau Fantom Bomb Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Fantom Bomb, harga Fantom Bomb saat ini adalah 0.028170USD. Suplai Fantom Bomb(FBOMB) yang beredar adalah 464.19M FBOMB , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $13,043,201 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 10.70% $ 0.002723 $ 0.028316 $ 0.024944

7 Hari -7.17% $ -0.002021 $ 0.040198 $ 0.024610

30 Days -30.08% $ -0.008476 $ 0.040198 $ 0.024610 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Fantom Bomb telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.002723 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 10.70% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Fantom Bomb trading pada harga tertinggi $0.040198 dan terendah $0.024610 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -7.17% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut FBOMB di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Fantom Bomb telah mengalami perubahan -30.08% , mencerminkan sekitar $-0.008476 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa FBOMB dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Fantom Bomb (FBOMB )? Modul Prediksi Harga Fantom Bomb adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga FBOMB di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Fantom Bomb pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan FBOMB, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Fantom Bomb. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan FBOMB. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum FBOMB untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Fantom Bomb.

Mengapa Prediksi Harga FBOMB Penting?

Prediksi Harga FBOMB sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

