Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Gourmet Galaxy % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. Prediksi Harga Gourmet Galaxy untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Gourmet Galaxy (GUM) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Gourmet Galaxy berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.010799 pada tahun 2025. Prediksi Harga Gourmet Galaxy (GUM) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Gourmet Galaxy berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.011339 pada tahun 2026. Prediksi Harga Gourmet Galaxy (GUM) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GUM pada tahun 2027 adalah $ 0.011906 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Gourmet Galaxy (GUM) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GUM pada tahun 2028 adalah $ 0.012501 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Gourmet Galaxy (GUM) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GUM pada tahun 2029 adalah $ 0.013126 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Gourmet Galaxy (GUM) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GUM pada tahun 2030 adalah $ 0.013782 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Gourmet Galaxy (GUM) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Gourmet Galaxy berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.022450. Prediksi Harga Gourmet Galaxy (GUM) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Gourmet Galaxy berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.036570.

November 10, 2025(Besok) $ 0.010800 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 0.010809 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 0.010843 0.41% Prediksi Harga Gourmet Galaxy (GUM) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk GUM pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.010799 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Gourmet Galaxy (GUM) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk GUM, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.010800 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Gourmet Galaxy (GUM) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk GUM, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.010809 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Gourmet Galaxy (GUM) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk GUM adalah $0.010843 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Gourmet Galaxy Saat Ini Harga Saat Ini ---- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 35.82K Suplai Peredaran 3.32M Volume (24 Jam) ---- Harga GUM terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar GUM adalah 3.32M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 35.82K.

Harga Lampau Gourmet Galaxy Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Gourmet Galaxy, harga Gourmet Galaxy saat ini adalah 0.010799USD. Suplai Gourmet Galaxy(GUM) yang beredar adalah 3.32M GUM , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $35,818 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.44% $ 0.000153 $ 0.010922 $ 0.010543

7 Hari -9.29% $ -0.001003 $ 0.014664 $ 0.009823

30 Days -26.50% $ -0.002862 $ 0.014664 $ 0.009823 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Gourmet Galaxy telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000153 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 1.44% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Gourmet Galaxy trading pada harga tertinggi $0.014664 dan terendah $0.009823 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -9.29% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut GUM di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Gourmet Galaxy telah mengalami perubahan -26.50% , mencerminkan sekitar $-0.002862 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa GUM dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Gourmet Galaxy (GUM )? Modul Prediksi Harga Gourmet Galaxy adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga GUM di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Gourmet Galaxy pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan GUM, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Gourmet Galaxy. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan GUM. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum GUM untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Gourmet Galaxy.

Mengapa Prediksi Harga GUM Penting?

Prediksi Harga GUM sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi GUM sekarang? Menurut prediksi Anda, GUM akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga GUM bulan depan? Menurut alat prediksi harga Gourmet Galaxy (GUM), prakiraan harga GUM akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 GUM pada tahun 2026? Harga 1 Gourmet Galaxy (GUM) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, GUM akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga GUM pada tahun 2027? Gourmet Galaxy (GUM) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GUM pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga GUM pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Gourmet Galaxy (GUM) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga GUM pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Gourmet Galaxy (GUM) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 GUM pada tahun 2030? Harga 1 Gourmet Galaxy (GUM) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, GUM akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga GUM untuk tahun 2040? Gourmet Galaxy (GUM) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GUM pada tahun 2040. Daftar Sekarang