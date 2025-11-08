Harga Gourmet Galaxy Hari Ini

Harga live Gourmet Galaxy (GUM) hari ini adalah $ 0.01029259, dengan perubahan 0.91% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GUM ke USD saat ini adalah $ 0.01029259 per GUM.

Gourmet Galaxy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,193, dengan suplai yang beredar 3.32M GUM. Selama 24 jam terakhir, GUM diperdagangkan antara $ 0.00985975 (low) dan $ 0.01061129 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.82, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00070161.

Dalam kinerja jangka pendek, GUM bergerak +1.46% dalam satu jam terakhir dan -12.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Gourmet Galaxy (GUM)

Kapitalisasi Pasar $ 34.19K$ 34.19K $ 34.19K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 205.85K$ 205.85K $ 205.85K Suplai Peredaran 3.32M 3.32M 3.32M Total Suplai 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

