Harga live Gourmet Galaxy hari ini adalah 0.01029259 USD. Kapitalisasi pasar GUM adalah 34,193 USD. Lacak informasi harga aktual GUM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Gourmet Galaxy hari ini adalah 0.01029259 USD. Kapitalisasi pasar GUM adalah 34,193 USD. Lacak informasi harga aktual GUM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live Gourmet Galaxy (GUM) hari ini adalah $ 0.01029259, dengan perubahan 0.91% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GUM ke USD saat ini adalah $ 0.01029259 per GUM.
Gourmet Galaxy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,193, dengan suplai yang beredar 3.32M GUM. Selama 24 jam terakhir, GUM diperdagangkan antara $ 0.00985975 (low) dan $ 0.01061129 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.82, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00070161.
Dalam kinerja jangka pendek, GUM bergerak +1.46% dalam satu jam terakhir dan -12.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Informasi Pasar Gourmet Galaxy (GUM)
$ 34.19K
$ 34.19K$ 34.19K
--
----
$ 205.85K
$ 205.85K$ 205.85K
3.32M
3.32M 3.32M
20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Gourmet Galaxy saat ini adalah $ 34.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GUM adalah 3.32M, dan total suplainya sebesar 20000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 205.85K.
Riwayat Harga Gourmet Galaxy USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00985975
$ 0.00985975$ 0.00985975
Low 24 Jam
$ 0.01061129
$ 0.01061129$ 0.01061129
High 24 Jam
$ 0.00985975
$ 0.00985975$ 0.00985975
$ 0.01061129
$ 0.01061129$ 0.01061129
$ 3.82
$ 3.82$ 3.82
$ 0.00070161
$ 0.00070161$ 0.00070161
+1.46%
+0.91%
-12.84%
-12.84%
Riwayat Harga Gourmet Galaxy (GUM) USD
Sepanjang hari ini, perubahan harga Gourmet Galaxy ke USD adalah $ 0. Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Gourmet Galaxy ke USD adalah $ -0.0033499971. Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Gourmet Galaxy ke USD adalah $ +0.0000326872. Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Gourmet Galaxy ke USD adalah $ +0.00135843995404563.
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ 0
+0.91%
30 Days
$ -0.0033499971
-32.54%
60 Hari
$ +0.0000326872
+0.32%
90 Hari
$ +0.00135843995404563
+15.21%
Prediksi Harga untuk Gourmet Galaxy
Prediksi Harga Gourmet Galaxy (GUM) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GUM pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Gourmet Galaxy (GUM) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga Gourmet Galaxy berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu berapa harga Gourmet Galaxy yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga GUM untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Gourmet Galaxy.
Apa yang dimaksud dengan Gourmet Galaxy (GUM)
🤩 Excited to announce our second FalconPool Project: Gourmet Galaxy (GUM) 😱
Introducing Gourmet Galaxy
Don’t let the name fool you, Gourmet Galaxy isn't just food, it's a whole DeFi Ecosystem inside an NFT Gaming Experience.
Gourmet Galaxy helps you to easily approach DeFi while enjoying a gaming experience.
The best of all, the whole ecosystem revolves around $GUM tokens!
With Gourmet Galaxy you can:
🔁 Swap: Trade with AMM using GUM Swap.
⏹ Liquidity Staking: Farm GUM using digital assets and earn an incredible APY!
🔂 Trading: Trade on a decentralized Trading Platform in a gamified experience.
🛄 Collect NFT's: Collect rare and Unique NFTs and exchange them for big money.
❇️ GUM Token
GUM is a vital part of Gourmet Galaxy, with a mechanism that is designed to give it value intrinsically tied to the Gourmet Galaxy Platform. GUM use cases include:
1️⃣ Governance: Including Staking, System Votes.
2️⃣ Content creation: Create your own special planets for sale.
3️⃣ Play Mini games related to Trading/Prediction Market.
4️⃣ Buy/sell items.
5️⃣ Revenue Sharing.
🤩 Excited to announce our second FalconPool Project: Gourmet Galaxy (GUM) 😱
Introducing Gourmet Galaxy
Don’t let the name fool you, Gourmet Galaxy isn't just food, it's a whole DeFi Ecosystem inside an NFT Gaming Experience.
Gourmet Galaxy helps you to easily approach DeFi while enjoying a gaming experience.
The best of all, the whole ecosystem revolves around $GUM tokens!
With Gourmet Galaxy you can:
🔁 Swap: Trade with AMM using GUM Swap.
⏹ Liquidity Staking: Farm GUM using digital assets and earn an incredible APY!
🔂 Trading: Trade on a decentralized Trading Platform in a gamified experience.
🛄 Collect NFT's: Collect rare and Unique NFTs and exchange them for big money.
❇️ GUM Token
GUM is a vital part of Gourmet Galaxy, with a mechanism that is designed to give it value intrinsically tied to the Gourmet Galaxy Platform. GUM use cases include:
1️⃣ Governance: Including Staking, System Votes.
2️⃣ Content creation: Create your own special planets for sale.
3️⃣ Play Mini games related to Trading/Prediction Market.
4️⃣ Buy/sell items.
5️⃣ Revenue Sharing.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gourmet Galaxy
Berapa nilai 1 Gourmet Galaxy pada tahun 2030?
Jika Gourmet Galaxy tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Gourmet Galaxy tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Berapa harga Gourmet Galaxy hari ini?
Harga Gourmet Galaxy hari ini adalah $ 0.01029259. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah Gourmet Galaxy masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
Gourmet Galaxy tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi GUM, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian Gourmet Galaxy di Indonesia?
Gourmet Galaxy senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga Gourmet Galaxy saat ini di Indonesia?
Harga live GUM diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga Gourmet Galaxy terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga GUM untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga Gourmet Galaxy di Indonesia?
Harga GUM dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Token Terpopuler
Harga
Perubahan
BTC
102,578.86
+1.76%
ETH
3,383.57
+2.61%
COAI
1.1516
+5.39%
SOL
160.91
+3.53%
USDC
1.0004
-0.01%
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk GUM di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan GUM/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga Gourmet Galaxy bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga Gourmet Galaxy akan naik tahun ini?
Harga Gourmet Galaxy mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga Gourmet Galaxy (GUM) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:35:26 (UTC+8)
Perkembangan Industri Penting Gourmet Galaxy (GUM)
Waktu (UTC+8)
Jenis
Informasi
11-07 01:12:41
Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13
Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30
Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00
Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00
Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15
Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.