Prediksi Harga Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) (USD)

Dapatkan prediksi harga Hastra Wrapped YLDS untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan WYLDS dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Hastra Wrapped YLDS % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Hastra Wrapped YLDS untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Hastra Wrapped YLDS kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.999623 pada tahun 2026. Prediksi Harga Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Hastra Wrapped YLDS kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 1.0496 pada tahun 2027. Prediksi Harga Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, WYLDS diproyeksikan mencapai $ 1.1020 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, WYLDS diproyeksikan mencapai $ 1.1571 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target WYLDS pada tahun 2030 adalah $ 1.2150 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Hastra Wrapped YLDS berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.9791. Prediksi Harga Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Hastra Wrapped YLDS berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.2238. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.999623 0.00%

2027 $ 1.0496 5.00%

2028 $ 1.1020 10.25%

2029 $ 1.1571 15.76%

2030 $ 1.2150 21.55%

2031 $ 1.2758 27.63%

2032 $ 1.3395 34.01%

2033 $ 1.4065 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 1.4768 47.75%

2035 $ 1.5507 55.13%

2036 $ 1.6282 62.89%

2037 $ 1.7096 71.03%

2038 $ 1.7951 79.59%

2039 $ 1.8849 88.56%

2040 $ 1.9791 97.99%

2050 $ 3.2238 222.51% Prediksi Harga Hastra Wrapped YLDS Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 0.999623 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 0.999759 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 1.0005 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 1.0037 0.41% Prediksi Harga Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk WYLDS pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.999623 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk WYLDS, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.999759 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk WYLDS, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.0005 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk WYLDS adalah $1.0037 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Hastra Wrapped YLDS Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 180.84M$ 180.84M $ 180.84M Suplai Peredaran 180.91M 180.91M 180.91M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga WYLDS terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar WYLDS adalah 180.91M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 180.84M. Lihat Harga WYLDS Live

Harga Lampau Hastra Wrapped YLDS Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Hastra Wrapped YLDS, harga Hastra Wrapped YLDS saat ini adalah 0.999623USD. Suplai Hastra Wrapped YLDS(WYLDS) yang beredar adalah 180.91M WYLDS , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $180,841,568 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0.999908 $ 0.999508

7 Hari 0.01% $ 0.000112 $ 1.0021 $ 0.999310

30 Days 0.00% $ 0.000023 $ 1.0021 $ 0.999310 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Hastra Wrapped YLDS telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Hastra Wrapped YLDS trading pada harga tertinggi $1.0021 dan terendah $0.999310 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.01% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut WYLDS di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Hastra Wrapped YLDS telah mengalami perubahan 0.00% , mencerminkan sekitar $0.000023 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa WYLDS dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Hastra Wrapped YLDS (WYLDS )? Modul Prediksi Harga Hastra Wrapped YLDS adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga WYLDS di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Hastra Wrapped YLDS pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan WYLDS, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Hastra Wrapped YLDS. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan WYLDS. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum WYLDS untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Hastra Wrapped YLDS.

Mengapa Prediksi Harga WYLDS Penting?

Prediksi Harga WYLDS sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi WYLDS sekarang? Menurut prediksi Anda, WYLDS akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga WYLDS bulan depan? Menurut alat prediksi harga Hastra Wrapped YLDS (WYLDS), prakiraan harga WYLDS akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 WYLDS pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) adalah -- . Berdasarkan model prediksi di atas, WYLDS diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga WYLDS di tahun 2028? Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per WYLDS pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga WYLDS di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga WYLDS di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa harga 1 WYLDS pada tahun 2030? Harga 1 Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, WYLDS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga WYLDS untuk tahun 2040? Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 WYLDS pada tahun 2040.