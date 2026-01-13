Harga Hastra Wrapped YLDS Hari Ini

Harga live Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) hari ini adalah $ 0.999532, dengan perubahan 0.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WYLDS ke USD saat ini adalah $ 0.999532 per WYLDS.

Hastra Wrapped YLDS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 180,818,438, dengan suplai yang beredar 180.90M WYLDS. Selama 24 jam terakhir, WYLDS diperdagangkan antara $ 0.999508 (low) dan $ 0.999908 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.003, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.991254.

Dalam kinerja jangka pendek, WYLDS bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan +0.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hastra Wrapped YLDS (WYLDS)

Kapitalisasi Pasar $ 180.82M$ 180.82M $ 180.82M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 180.82M$ 180.82M $ 180.82M Suplai Peredaran 180.90M 180.90M 180.90M Total Suplai 180,902,944.167035 180,902,944.167035 180,902,944.167035

Kapitalisasi Pasar Hastra Wrapped YLDS saat ini adalah $ 180.82M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WYLDS adalah 180.90M, dan total suplainya sebesar 180902944.167035. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 180.82M.