Prediksi Harga Hipo Staked TON (HTON) (USD)

Dapatkan prediksi harga Hipo Staked TON untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan HTON dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Hipo Staked TON % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna.

2026 $ 2.3310 5.00%

2027 $ 2.4475 10.25%

2028 $ 2.5699 15.76%

2029 $ 2.6984 21.55%

2030 $ 2.8333 27.63%

2031 $ 2.9750 34.01%

2032 $ 3.1237 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 3.2799 47.75%

2034 $ 3.4439 55.13%

2035 $ 3.6161 62.89%

2036 $ 3.7969 71.03%

2037 $ 3.9868 79.59%

2038 $ 4.1861 88.56%

2039 $ 4.3954 97.99%

2040 $ 4.6152 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Hipo Staked TON Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 2.22 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 2.2203 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 2.2221 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 2.2291 0.41% Prediksi Harga Hipo Staked TON (HTON) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk HTON pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $2.22 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Hipo Staked TON (HTON) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk HTON, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $2.2203 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Hipo Staked TON (HTON) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk HTON, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $2.2221 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Hipo Staked TON (HTON) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk HTON adalah $2.2291 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Hipo Staked TON Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Suplai Peredaran 563.65K 563.65K 563.65K Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga HTON terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar HTON adalah 563.65K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.25M. Lihat Harga HTON Live

Harga Lampau Hipo Staked TON Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Hipo Staked TON, harga Hipo Staked TON saat ini adalah 2.22USD. Suplai Hipo Staked TON(HTON) yang beredar adalah 563.65K HTON , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1,253,277 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 5.12% $ 0.108316 $ 2.3 $ 2.06

7 Hari -9.95% $ -0.221047 $ 2.9276 $ 1.8851

30 Days -24.16% $ -0.536533 $ 2.9276 $ 1.8851 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Hipo Staked TON telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.108316 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 5.12% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Hipo Staked TON trading pada harga tertinggi $2.9276 dan terendah $1.8851 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -9.95% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut HTON di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Hipo Staked TON telah mengalami perubahan -24.16% , mencerminkan sekitar $-0.536533 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa HTON dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Hipo Staked TON (HTON )? Modul Prediksi Harga Hipo Staked TON adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga HTON di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Hipo Staked TON pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan HTON, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Hipo Staked TON. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan HTON. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum HTON untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Hipo Staked TON.

Mengapa Prediksi Harga HTON Penting?

Prediksi Harga HTON sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi HTON sekarang? Menurut prediksi Anda, HTON akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga HTON bulan depan? Menurut alat prediksi harga Hipo Staked TON (HTON), prakiraan harga HTON akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 HTON pada tahun 2026? Harga 1 Hipo Staked TON (HTON) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, HTON akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga HTON pada tahun 2027? Hipo Staked TON (HTON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 HTON pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga HTON pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Hipo Staked TON (HTON) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga HTON pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Hipo Staked TON (HTON) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 HTON pada tahun 2030? Harga 1 Hipo Staked TON (HTON) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, HTON akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga HTON untuk tahun 2040? Hipo Staked TON (HTON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 HTON pada tahun 2040.