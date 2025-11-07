BursaDEX+
Harga live Hipo Staked TON hari ini adalah 2.13 USD. Lacak informasi harga aktual HTON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HTON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HTON

Info Harga HTON

Penjelasan HTON

Whitepaper HTON

Situs Web Resmi HTON

Tokenomi HTON

Prakiraan Harga HTON

Logo Hipo Staked TON

Harga Hipo Staked TON (HTON)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 HTON ke USD:

$2.13
+10.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Hipo Staked TON (HTON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:38:34 (UTC+8)

Informasi Harga Hipo Staked TON (HTON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.88
Low 24 Jam
$ 2.14
High 24 Jam

$ 1.88
$ 2.14
$ 8.35
$ 0.63713
+0.49%

+10.18%

-7.50%

-7.50%

Harga aktual Hipo Staked TON (HTON) adalah $2.13. Selama 24 jam terakhir, HTON diperdagangkan antara low $ 1.88 dan high $ 2.14, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHTON adalah $ 8.35, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.63713.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HTON telah berubah sebesar +0.49% selama 1 jam terakhir, +10.18% selama 24 jam, dan -7.50% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hipo Staked TON (HTON)

$ 1.19M
--
$ 1.72M
561.61K
811,703.6543624
Kapitalisasi Pasar Hipo Staked TON saat ini adalah $ 1.19M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HTON adalah 561.61K, dan total suplainya sebesar 811703.6543624. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.72M.

Riwayat Harga Hipo Staked TON (HTON) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Hipo Staked TON ke USD adalah $ +0.196473.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Hipo Staked TON ke USD adalah $ -0.5766387120.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Hipo Staked TON ke USD adalah $ -0.7585030110.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Hipo Staked TON ke USD adalah $ -1.26950127571755.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.196473+10.18%
30 Days$ -0.5766387120-27.07%
60 Hari$ -0.7585030110-35.61%
90 Hari$ -1.26950127571755-37.34%

Apa yang dimaksud dengan Hipo Staked TON (HTON)

hTON is the liquidity token of the Hipo platform, derived from staked TON tokens. Through Hipo, users stake their TON tokens and receive hTON tokens in return. These hTON tokens represent users’ staked TON and provide liquidity within the decentralized finance (DeFi) ecosystem.

Users can utilize hTON to seamlessly transfer, trade, or participate in various DeFi protocols while continuing to earn staking rewards.

hTON tokens offer versatile applications within the DeFi ecosystem, providing users with numerous opportunities to leverage their assets effectively. Here are some ways users can utilize their hTON tokens:

Liquidity Provision: Users can contribute liquidity to various DeFi protocols, allowing them to earn rewards and facilitate the smooth operation of decentralized financial markets.

Trading: hTON tokens can be traded on Decentralized Exchanges (DEXs), enabling users to exchange them for other cryptocurrencies or assets.

Lending: Users can utilize their hTON tokens in lending protocols, where they can provide liquidity for borrowing activities. This involves locking up hTON tokens in specified smart contracts, allowing other users to borrow them in exchange for interest.

By participating in lending activities, users can earn rewards in the form of interest payments, contributing to the liquidity and efficiency of the DeFi ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Hipo Staked TON (HTON)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Hipo Staked TON (USD)

Berapa nilai Hipo Staked TON (HTON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hipo Staked TON (HTON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hipo Staked TON.

Cek prediksi harga Hipo Staked TON sekarang!

HTON ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Hipo Staked TON (HTON)

Memahami tokenomi Hipo Staked TON (HTON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HTON sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Hipo Staked TON (HTON)

Berapa nilai Hipo Staked TON (HTON) hari ini?
Harga live HTON dalam USD adalah 2.13 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HTON ke USD saat ini?
Harga HTON ke USD saat ini adalah $ 2.13. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hipo Staked TON?
Kapitalisasi pasar HTON adalah $ 1.19M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HTON?
Suplai beredar HTON adalah 561.61K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HTON?
HTON mencapai harga ATH sebesar 8.35 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HTON?
HTON mencapai harga ATL 0.63713 USD.
Berapa volume perdagangan HTON?
Volume perdagangan 24 jam live HTON adalah -- USD.
Akankah harga HTON naik lebih tinggi tahun ini?
HTON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HTON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Hipo Staked TON (HTON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

