Dapatkan prediksi harga Melex untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan MELEX dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Melex % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Melex untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Melex (MELEX) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Melex kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.176662 pada tahun 2026. Prediksi Harga Melex (MELEX) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Melex kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.185495 pada tahun 2027. Prediksi Harga Melex (MELEX) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, MELEX diproyeksikan mencapai $ 0.194769 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Melex (MELEX) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, MELEX diproyeksikan mencapai $ 0.204508 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Melex (MELEX) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target MELEX pada tahun 2030 adalah $ 0.214733 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Melex (MELEX) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Melex berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.349778. Prediksi Harga Melex (MELEX) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Melex berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.569752. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.176662 0.00%

2027 $ 0.185495 5.00%

2028 $ 0.194769 10.25%

2029 $ 0.204508 15.76%

2030 $ 0.214733 21.55%

2031 $ 0.225470 27.63%

2032 $ 0.236743 34.01%

2033 $ 0.248581 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.261010 47.75%

2035 $ 0.274060 55.13%

2036 $ 0.287763 62.89%

2037 $ 0.302151 71.03%

2038 $ 0.317259 79.59%

2039 $ 0.333122 88.56%

2040 $ 0.349778 97.99%

2050 $ 0.569752 222.51% Prediksi Harga Melex Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 18, 2026(Hari ini) $ 0.176662 0.00%

January 19, 2026(Besok) $ 0.176686 0.01%

January 25, 2026(Minggu Ini) $ 0.176831 0.10%

February 17, 2026(30 Days) $ 0.177388 0.41% Prediksi Harga Melex (MELEX) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MELEX pada January 18, 2026(Hari ini) , adalah $0.176662 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Melex (MELEX) Besok Untuk January 19, 2026(Besok), prediksi harga untuk MELEX, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.176686 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Melex (MELEX) Minggu Ini Pada January 25, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk MELEX, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.176831 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Melex (MELEX) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MELEX adalah $0.177388 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Melex Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M Suplai Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga MELEX terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar MELEX adalah 21.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 3.71M. Lihat Harga MELEX Live

Harga Lampau Melex Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Melex, harga Melex saat ini adalah 0.176662USD. Suplai Melex(MELEX) yang beredar adalah 21.00M MELEX , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $3,708,987 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.97% $ 0.001701 $ 0.185587 $ 0.17356

7 Hari 0.00% $ 0 $ 0.185374 $ 0.171054

30 Days 0.00% $ 0 $ 0.185374 $ 0.171054 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Melex telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.001701 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.97% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Melex trading pada harga tertinggi $0.185374 dan terendah $0.171054 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MELEX di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Melex telah mengalami perubahan 0.00% , mencerminkan sekitar $0 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MELEX dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Melex (MELEX )? Modul Prediksi Harga Melex adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MELEX di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Melex pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MELEX, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Melex. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MELEX. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MELEX untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Melex.

Mengapa Prediksi Harga MELEX Penting?

Prediksi Harga MELEX sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MELEX sekarang? Menurut prediksi Anda, MELEX akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MELEX bulan depan? Menurut alat prediksi harga Melex (MELEX), prakiraan harga MELEX akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MELEX pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Melex (MELEX) adalah -- . Berdasarkan model prediksi di atas, MELEX diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga MELEX di tahun 2028? Melex (MELEX) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per MELEX pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MELEX di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Melex (MELEX) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga MELEX di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Melex (MELEX) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa harga 1 MELEX pada tahun 2030? Harga 1 Melex (MELEX) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, MELEX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MELEX untuk tahun 2040? Melex (MELEX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MELEX pada tahun 2040.