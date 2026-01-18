BursaDEX+
Harga live Melex hari ini adalah 0.176662 USD. Kapitalisasi pasar MELEX adalah 3,708,987 USD. Lacak informasi harga aktual MELEX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang MELEX

Info Harga MELEX

Penjelasan MELEX

Tokenomi MELEX

Prakiraan Harga MELEX

Logo Melex

Harga Melex (MELEX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 MELEX ke USD:

$0.176722
$0.176722
+1.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Melex (MELEX)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-18 16:40:27 (UTC+8)

Harga Melex Hari Ini

Harga live Melex (MELEX) hari ini adalah $ 0.176662, dengan perubahan 0.97% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MELEX ke USD saat ini adalah $ 0.176662 per MELEX.

Melex saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,708,987, dengan suplai yang beredar 21.00M MELEX. Selama 24 jam terakhir, MELEX diperdagangkan antara $ 0.17356 (low) dan $ 0.185587 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.185587, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.170903.

Dalam kinerja jangka pendek, MELEX bergerak +0.86% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Melex (MELEX)

$ 3.71M
$ 3.71M

--
--

$ 3.71M
$ 3.71M

21.00M
21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Melex saat ini adalah $ 3.71M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MELEX adalah 21.00M, dan total suplainya sebesar 21000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.71M.

Riwayat Harga Melex USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.17356
$ 0.17356
Low 24 Jam
$ 0.185587
$ 0.185587
High 24 Jam

$ 0.17356
$ 0.17356

$ 0.185587
$ 0.185587

$ 0.185587
$ 0.185587

$ 0.170903
$ 0.170903

+0.86%

+0.97%

--

--

Riwayat Harga Melex (MELEX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Melex ke USD adalah $ +0.0017015.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Melex ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Melex ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Melex ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0017015+0.97%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Melex

Prediksi Harga Melex (MELEX) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MELEX pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Melex (MELEX) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Melex berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Melex yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga MELEX pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Melex.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Tentang Melex

Berapa harga Melex (MELEX) hari ini?

Harga live adalah Rp2985.970674076078000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar 0.97%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token MELEX yang beredar?

Suplai beredar MELEX adalah 21000000.0, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki Melex?

Ada perkiraan -- pemegang unik MELEX di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar Melex hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp62689918672.546503000, menempatkan Melex pada peringkat #2442 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif MELEX diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru Melex?

Pergerakan harga terbaru sebesar 0.97% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Meme, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Melex

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-18 16:40:27 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Melex (MELEX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain

Jelajahi Melex Selengkapnya

