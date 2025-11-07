BursaDEX+
Harga live Giggle Fund hari ini adalah 196.29 USD. Lacak informasi harga aktual GIGGLE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GIGGLE dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Giggle Fund

Harga Giggle Fund(GIGGLE)

Harga Live 1 GIGGLE ke USD:

$195.82
+3.06%1D
USD
Grafik Harga Live Giggle Fund (GIGGLE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:44:56 (UTC+8)

Informasi Harga Giggle Fund (GIGGLE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 178.85
Low 24 Jam
$ 271.4
High 24 Jam

$ 178.85
$ 271.4
$ 281.147303020201
$ 0.002154581463322289
-7.25%

+3.06%

+86.65%

+86.65%

Harga aktual Giggle Fund (GIGGLE) adalah $ 196.29. Selama 24 jam terakhir, GIGGLE diperdagangkan antara low $ 178.85 dan high $ 271.4, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGIGGLE adalah $ 281.147303020201, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002154581463322289.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GIGGLE telah berubah sebesar -7.25% selama 1 jam terakhir, +3.06% selama 24 jam, dan +86.65% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Giggle Fund (GIGGLE)

No.220

$ 196.29M
$ 17.63M
$ 196.29M
1.00M
1,000,000
1,000,000
100.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar Giggle Fund saat ini adalah $ 196.29M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 17.63M. Suplai beredar GIGGLE adalah 1.00M, dan total suplainya sebesar 1000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 196.29M.

Riwayat Harga Giggle Fund (GIGGLE) USD

Pantau perubahan harga Giggle Fund untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +5.8142+3.06%
30 Days$ +76.38+63.69%
60 Hari$ +181.29+1,208.60%
90 Hari$ +181.29+1,208.60%
Perubahan Harga Giggle Fund Hari Ini

Hari ini, GIGGLE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +5.8142 (+3.06%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Giggle Fund 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +76.38 (+63.69%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Giggle Fund 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GIGGLE terlihat mengalami perubahan $ +181.29 (+1,208.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Giggle Fund 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +181.29 (+1,208.60%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Giggle Fund (GIGGLE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Giggle Fund sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Giggle Fund (GIGGLE)

GIGGLE adalah memecoin yang menggabungkan “amal + pendidikan,” menggunakan mekanisme donasi biaya dan narasi Giggle Academy untuk membangun merek “berbuat baik melalui meme.”

Giggle Fund tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Giggle Fund Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GIGGLE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Giggle Fund di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Giggle Fund dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Giggle Fund (USD)

Berapa nilai Giggle Fund (GIGGLE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Giggle Fund (GIGGLE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Giggle Fund.

Cek prediksi harga Giggle Fund sekarang!

Tokenomi Giggle Fund (GIGGLE)

Memahami tokenomi Giggle Fund (GIGGLE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GIGGLE sekarang!

Cara membeli Giggle Fund (GIGGLE)

Ingin mengetahui cara membeli Giggle Fund? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Giggle Fund di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GIGGLE ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Giggle Fund

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Giggle Fund, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Giggle Fund
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Giggle Fund

Berapa nilai Giggle Fund (GIGGLE) hari ini?
Harga live GIGGLE dalam USD adalah 196.29 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GIGGLE ke USD saat ini?
Harga GIGGLE ke USD saat ini adalah $ 196.29. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Giggle Fund?
Kapitalisasi pasar GIGGLE adalah $ 196.29M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GIGGLE?
Suplai beredar GIGGLE adalah 1.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GIGGLE?
GIGGLE mencapai harga ATH sebesar 281.147303020201 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GIGGLE?
GIGGLE mencapai harga ATL 0.002154581463322289 USD.
Berapa volume perdagangan GIGGLE?
Volume perdagangan 24 jam live GIGGLE adalah $ 17.63M USD.
Akankah harga GIGGLE naik lebih tinggi tahun ini?
GIGGLE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GIGGLE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Giggle Fund (GIGGLE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

