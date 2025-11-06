CZ: Giggle Academy saat ini telah menyediakan layanan pendidikan kepada 70.000 anak.

PANews melaporkan pada 6 November bahwa CZ menyatakan bahwa Giggle Academy saat ini menyediakan layanan pendidikan gratis kepada 70.000 anak. Versi terbaru kompatibel dengan iOS 15 untuk menyesuaikan dengan penggunaan perangkat target audiensnya.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.