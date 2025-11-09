Prediksi Harga Protocol Monsters (PMON) (USD)

Dapatkan prediksi harga Protocol Monsters untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan PMON dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Protocol Monsters % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna.

2026 $ 0.038599 5.00%

2027 $ 0.040529 10.25%

2028 $ 0.042555 15.76%

2029 $ 0.044683 21.55%

2030 $ 0.046917 27.63%

2031 $ 0.049263 34.01%

2032 $ 0.051726 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.054312 47.75%

2034 $ 0.057028 55.13%

2035 $ 0.059879 62.89%

2036 $ 0.062873 71.03%

2037 $ 0.066017 79.59%

2038 $ 0.069318 88.56%

2039 $ 0.072784 97.99%

2040 $ 0.076423 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Protocol Monsters Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 9, 2025(Hari ini) $ 0.036761 0.00%

November 10, 2025(Besok) $ 0.036766 0.01%

November 16, 2025(Minggu Ini) $ 0.036796 0.10%

December 9, 2025(30 Days) $ 0.036912 0.41% Prediksi Harga Protocol Monsters (PMON) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk PMON pada November 9, 2025(Hari ini) , adalah $0.036761 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Protocol Monsters (PMON) Besok Untuk November 10, 2025(Besok), prediksi harga untuk PMON, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.036766 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Protocol Monsters (PMON) Minggu Ini Pada November 16, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk PMON, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.036796 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Protocol Monsters (PMON) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk PMON adalah $0.036912 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Protocol Monsters Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 215.19K$ 215.19K $ 215.19K Suplai Peredaran 5.85M 5.85M 5.85M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga PMON terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar PMON adalah 5.85M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 215.19K. Lihat Harga PMON Live

Harga Lampau Protocol Monsters Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Protocol Monsters, harga Protocol Monsters saat ini adalah 0.036761USD. Suplai Protocol Monsters(PMON) yang beredar adalah 5.85M PMON , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $215,192 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.13% $ 0 $ 0.037947 $ 0.036676

7 Hari -11.56% $ -0.004250 $ 0.054831 $ 0.034845

30 Days -33.35% $ -0.012260 $ 0.054831 $ 0.034845 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Protocol Monsters telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.13% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Protocol Monsters trading pada harga tertinggi $0.054831 dan terendah $0.034845 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -11.56% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PMON di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Protocol Monsters telah mengalami perubahan -33.35% , mencerminkan sekitar $-0.012260 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PMON dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Protocol Monsters (PMON )? Modul Prediksi Harga Protocol Monsters adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PMON di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Protocol Monsters pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PMON, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Protocol Monsters. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PMON. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PMON untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Protocol Monsters.

Mengapa Prediksi Harga PMON Penting?

Prediksi Harga PMON sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi PMON sekarang? Menurut prediksi Anda, PMON akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga PMON bulan depan? Menurut alat prediksi harga Protocol Monsters (PMON), prakiraan harga PMON akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 PMON pada tahun 2026? Harga 1 Protocol Monsters (PMON) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, PMON akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga PMON pada tahun 2027? Protocol Monsters (PMON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PMON pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga PMON pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Protocol Monsters (PMON) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga PMON pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Protocol Monsters (PMON) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 PMON pada tahun 2030? Harga 1 Protocol Monsters (PMON) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, PMON akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga PMON untuk tahun 2040? Protocol Monsters (PMON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PMON pada tahun 2040.