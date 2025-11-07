Harga Protocol Monsters Hari Ini

Harga live Protocol Monsters (PMON) hari ini adalah $ 0.03662602, dengan perubahan 1.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PMON ke USD saat ini adalah $ 0.03662602 per PMON.

Protocol Monsters saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 213,547, dengan suplai yang beredar 5.85M PMON. Selama 24 jam terakhir, PMON diperdagangkan antara $ 0.03574495 (low) dan $ 0.03696302 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 62.1, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02767553.

Dalam kinerja jangka pendek, PMON bergerak +0.36% dalam satu jam terakhir dan -11.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Protocol Monsters (PMON)

Kapitalisasi Pasar $ 213.55K$ 213.55K $ 213.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 316.81K$ 316.81K $ 316.81K Suplai Peredaran 5.85M 5.85M 5.85M Total Suplai 8,684,404.66368 8,684,404.66368 8,684,404.66368

