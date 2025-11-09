Tokenomi 0G (0G)

Tokenomi 0G (0G)

Telusuri wawasan utama tentang 0G (0G), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:36:32 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga 0G (0G)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk 0G (0G), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 1.78B
$ 1.78B$ 1.78B
All-Time High:
$ 7.15
$ 7.15$ 7.15
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
$ 1.779
$ 1.779$ 1.779

Informasi 0G (0G)

0G Protocol adalah ekosistem deAIOS dan L1 terbesar Web3; infrastruktur yang skalabel tanpa batas yang terdiri dari blockchain modular L1, penyimpanan hemat biaya, AI yang dapat diverifikasi, agen generatif, AI DA, dan pasar layanan terpadu.

Situs Web Resmi:
https://0g.ai/
Whitepaper:
https://cdn.jsdelivr.net/gh/0glabs/0g-doc/static/whitepaper.pdf
Explorer Blok:
https://chainscan.0g.ai/

Tokenomi 0G (0G): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi 0G (0G) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token 0G yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token 0G yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi 0G, jelajahi harga live token 0G!

Cara Membeli 0G

Tertarik untuk menambahkan 0G (0G) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli 0G, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga 0G (0G)

Menganalisis riwayat harga 0G membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga 0G

Ingin mengetahui arah 0G? Halaman prediksi harga 0G kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

mc_how_why_title
Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

