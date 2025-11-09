Tokenomi 1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE)

Telusuri wawasan utama tentang 1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:36:46 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga 1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk 1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 24.90M
Total Suplai:
$ 999.99M
Suplai yang Beredar:
$ 999.99M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 24.90M
All-Time High:
$ 0.04228821
All-Time Low:
$ 0.00343921
Harga Saat Ini:
$ 0.02489183
Informasi 1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE)

$1 is a decentralized meme token on the Solana blockchain that satirizes modern value systems by transforming the symbol “one dollar” into a digital cultural movement. Launched without presale, roadmap, or team tokens, it embodies simplicity, irony, and community-led creativity. $1 is both a parody and a unifier — a minimalist experiment in what happens when belief alone becomes the currency.

The utility of $1 lies in its universality — a meme currency representing simplicity, humor, and the collective belief in decentralized value. No complex staking or tokenomics — just one coin for everyone.

Situs Web Resmi:
https://www.1co1n.com/

Tokenomi 1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi 1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE, jelajahi harga live token 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE!

