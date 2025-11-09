Tokenomi 401jK (401JK)

Tokenomi & Analisis Harga 401jK (401JK)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk 401jK (401JK), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 9.28M
$ 9.28M$ 9.28M
Total Suplai:
$ 999.34M
$ 999.34M$ 999.34M
Suplai yang Beredar:
$ 999.34M
$ 999.34M$ 999.34M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 9.28M
$ 9.28M$ 9.28M
All-Time High:
$ 0.01195204
$ 0.01195204$ 0.01195204
All-Time Low:
$ 0.00007399
$ 0.00007399$ 0.00007399
Harga Saat Ini:
$ 0.00922448
$ 0.00922448$ 0.00922448

Informasi 401jK (401JK)

The 401jk (just kidding) meme is a satirical punch in the gut in the face of the concept of retirement and also the 401k. The 401k total holdings are valued at around $12 trillion USD and it is the most popular retirement savings plan in the US. As time passes forevermore true retirement, or as we like to call it real freedom will only become much harder and harder for people to attain.

Through meme fueled laser focus and cyperphunk ideology the 401jK meme retirement fund token and community aim to point out the absurdities of how rigged our current system is, and how only insiders and those with power are starting the benefit from the increased centralization of cryptocurrency.........while also aiming to flip the $12 trillion USD 401k system to achieve freedom before our backs and knees are breaking.

Situs Web Resmi:
https://401jk.fun/

Tokenomi 401jK (401JK): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi 401jK (401JK) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token 401JK yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token 401JK yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi 401JK, jelajahi harga live token 401JK!

