BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live 401jK hari ini adalah 0.00927261 USD. Lacak informasi harga aktual 401JK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga 401JK dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live 401jK hari ini adalah 0.00927261 USD. Lacak informasi harga aktual 401JK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga 401JK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang 401JK

Info Harga 401JK

Penjelasan 401JK

Situs Web Resmi 401JK

Tokenomi 401JK

Prakiraan Harga 401JK

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo 401jK

Harga 401jK (401JK)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 401JK ke USD:

$0.00934104
$0.00934104$0.00934104
-2.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live 401jK (401JK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:51:33 (UTC+8)

Informasi Harga 401jK (401JK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00891289
$ 0.00891289$ 0.00891289
Low 24 Jam
$ 0.01099739
$ 0.01099739$ 0.01099739
High 24 Jam

$ 0.00891289
$ 0.00891289$ 0.00891289

$ 0.01099739
$ 0.01099739$ 0.01099739

$ 0.01195204
$ 0.01195204$ 0.01195204

$ 0
$ 0$ 0

-0.07%

-3.51%

+106.80%

+106.80%

Harga aktual 401jK (401JK) adalah $0.00927261. Selama 24 jam terakhir, 401JK diperdagangkan antara low $ 0.00891289 dan high $ 0.01099739, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high401JK adalah $ 0.01195204, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, 401JK telah berubah sebesar -0.07% selama 1 jam terakhir, -3.51% selama 24 jam, dan +106.80% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar 401jK (401JK)

$ 9.27M
$ 9.27M$ 9.27M

--
----

$ 9.27M
$ 9.27M$ 9.27M

999.34M
999.34M 999.34M

999,343,162.006817
999,343,162.006817 999,343,162.006817

Kapitalisasi Pasar 401jK saat ini adalah $ 9.27M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar 401JK adalah 999.34M, dan total suplainya sebesar 999343162.006817. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.27M.

Riwayat Harga 401jK (401JK) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga 401jK ke USD adalah $ -0.000337937809380578.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga 401jK ke USD adalah $ +0.0167893372.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga 401jK ke USD adalah $ +0.7283510827.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga 401jK ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000337937809380578-3.51%
30 Days$ +0.0167893372+181.06%
60 Hari$ +0.7283510827+7,854.87%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan 401jK (401JK)

The 401jk (just kidding) meme is a satirical punch in the gut in the face of the concept of retirement and also the 401k. The 401k total holdings are valued at around $12 trillion USD and it is the most popular retirement savings plan in the US. As time passes forevermore true retirement, or as we like to call it real freedom will only become much harder and harder for people to attain.

Through meme fueled laser focus and cyperphunk ideology the 401jK meme retirement fund token and community aim to point out the absurdities of how rigged our current system is, and how only insiders and those with power are starting the benefit from the increased centralization of cryptocurrency.........while also aiming to flip the $12 trillion USD 401k system to achieve freedom before our backs and knees are breaking.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya 401jK (401JK)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga 401jK (USD)

Berapa nilai 401jK (401JK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda 401jK (401JK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk 401jK.

Cek prediksi harga 401jK sekarang!

401JK ke Mata Uang Lokal

Tokenomi 401jK (401JK)

Memahami tokenomi 401jK (401JK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token 401JK sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang 401jK (401JK)

Berapa nilai 401jK (401JK) hari ini?
Harga live 401JK dalam USD adalah 0.00927261 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga 401JK ke USD saat ini?
Harga 401JK ke USD saat ini adalah $ 0.00927261. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar 401jK?
Kapitalisasi pasar 401JK adalah $ 9.27M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar 401JK?
Suplai beredar 401JK adalah 999.34M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) 401JK?
401JK mencapai harga ATH sebesar 0.01195204 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) 401JK?
401JK mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan 401JK?
Volume perdagangan 24 jam live 401JK adalah -- USD.
Akankah harga 401JK naik lebih tinggi tahun ini?
401JK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga 401JK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:51:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting 401jK (401JK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,948.98
$101,948.98$101,948.98

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,354.20
$3,354.20$3,354.20

+1.64%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1629
$1.1629$1.1629

+35.53%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.60
$157.60$157.60

+1.07%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,948.98
$101,948.98$101,948.98

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,354.20
$3,354.20$3,354.20

+1.64%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.60
$157.60$157.60

+1.07%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2297
$2.2297$2.2297

-0.21%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$970.55
$970.55$970.55

+3.95%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.007320
$0.007320$0.007320

+632.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.170
$4.170$4.170

+317.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007935
$0.007935$0.007935

+271.83%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.7560
$13.7560$13.7560

+125.13%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002407
$0.00002407$0.00002407

+123.49%