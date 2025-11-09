Tokenomi 4nonSwap (4NON)
Informasi 4nonSwap (4NON)
4NON is a privacy-first DeFi protocol built on the BNB Chain that allows users to swap, bridge, and move assets freely across multiple networks. It’s designed to give users full control over their privacy by offering both standard swaps for regular on-chain trading and anonymous swaps powered by zero-knowledge technology for complete confidentiality. This dual-mode system ensures users can decide when to stay transparent and when to remain private, all within one seamless platform.
4NON empowers traders, investors, and builders to interact with DeFi without exposing their wallet activity or identity while maintaining speed, security, and verifiable transactions.
Tokenomi 4nonSwap (4NON): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi 4nonSwap (4NON) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token 4NON yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token 4NON yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi 4NON, jelajahi harga live token 4NON!
