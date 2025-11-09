Tokenomi Airbnb (ABNBON)

Telusuri wawasan utama tentang Airbnb (ABNBON), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:13:58 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Airbnb (ABNBON)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Airbnb (ABNBON), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 1.09M
$ 1.09M
Total Suplai:
$ 8.81K
$ 8.81K
Suplai yang Beredar:
$ 8.81K
$ 8.81K
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 1.09M
$ 1.09M
All-Time High:
$ 131.4
$ 131.4
All-Time Low:
$ 116.3795118425523
$ 116.3795118425523
Harga Saat Ini:
$ 123.73
$ 123.73

Informasi Airbnb (ABNBON)

Situs Web Resmi:
https://app.ondo.finance/assets/abnbon
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0xb035c3d5083bdc80074F380aeBc9Fcb68aBa0A28

Tokenomi Airbnb (ABNBON): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Airbnb (ABNBON) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token ABNBON yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token ABNBON yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi ABNBON, jelajahi harga live token ABNBON!

