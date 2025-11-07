BursaDEX+
Harga live Airbnb hari ini adalah 126.97 USD. Lacak informasi harga aktual ABNBON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ABNBON dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 ABNBON ke USD:

$126.98
$126.98$126.98
+4.88%1D
USD
Grafik Harga Live Airbnb (ABNBON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:15:26 (UTC+8)

Informasi Harga Airbnb (ABNBON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 119.87
$ 119.87$ 119.87
Low 24 Jam
$ 127.39
$ 127.39$ 127.39
High 24 Jam

$ 119.87
$ 119.87$ 119.87

$ 127.39
$ 127.39$ 127.39

$ 130.8760170750456
$ 130.8760170750456$ 130.8760170750456

$ 116.3795118425523
$ 116.3795118425523$ 116.3795118425523

+0.07%

+4.88%

+0.20%

+0.20%

Harga aktual Airbnb (ABNBON) adalah $ 126.97. Selama 24 jam terakhir, ABNBON diperdagangkan antara low $ 119.87 dan high $ 127.39, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highABNBON adalah $ 130.8760170750456, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 116.3795118425523.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ABNBON telah berubah sebesar +0.07% selama 1 jam terakhir, +4.88% selama 24 jam, dan +0.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Airbnb (ABNBON)

No.2074

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

$ 58.28K
$ 58.28K$ 58.28K

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

8.81K
8.81K 8.81K

8,811.94099884
8,811.94099884 8,811.94099884

ETH

Kapitalisasi Pasar Airbnb saat ini adalah $ 1.12M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.28K. Suplai beredar ABNBON adalah 8.81K, dan total suplainya sebesar 8811.94099884. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.12M.

Riwayat Harga Airbnb (ABNBON) USD

Pantau perubahan harga Airbnb untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +5.9083+4.88%
30 Days$ +7.11+5.93%
60 Hari$ +26.97+26.97%
90 Hari$ +26.97+26.97%
Perubahan Harga Airbnb Hari Ini

Hari ini, ABNBON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +5.9083 (+4.88%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Airbnb 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +7.11 (+5.93%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Airbnb 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ABNBON terlihat mengalami perubahan $ +26.97 (+26.97%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Airbnb 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +26.97 (+26.97%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Airbnb (ABNBON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Airbnb sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Airbnb (ABNBON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Airbnb tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Airbnb Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ABNBON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Airbnb di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Airbnb dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Airbnb (USD)

Berapa nilai Airbnb (ABNBON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Airbnb (ABNBON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Airbnb.

Cek prediksi harga Airbnb sekarang!

Tokenomi Airbnb (ABNBON)

Memahami tokenomi Airbnb (ABNBON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ABNBON sekarang!

Cara membeli Airbnb (ABNBON)

Ingin mengetahui cara membeli Airbnb? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Airbnb di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Airbnb

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Airbnb, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Airbnb
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Airbnb

Berapa nilai Airbnb (ABNBON) hari ini?
Harga live ABNBON dalam USD adalah 126.97 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ABNBON ke USD saat ini?
Harga ABNBON ke USD saat ini adalah $ 126.97. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Airbnb?
Kapitalisasi pasar ABNBON adalah $ 1.12M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ABNBON?
Suplai beredar ABNBON adalah 8.81K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ABNBON?
ABNBON mencapai harga ATH sebesar 130.8760170750456 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ABNBON?
ABNBON mencapai harga ATL 116.3795118425523 USD.
Berapa volume perdagangan ABNBON?
Volume perdagangan 24 jam live ABNBON adalah $ 58.28K USD.
Akankah harga ABNBON naik lebih tinggi tahun ini?
ABNBON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ABNBON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:15:26 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Airbnb (ABNBON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

