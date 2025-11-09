Tokenomi AGI Alpha (AGIALPHA)

Tokenomi AGI Alpha (AGIALPHA)

Telusuri wawasan utama tentang AGI Alpha (AGIALPHA), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:10:22 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga AGI Alpha (AGIALPHA)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk AGI Alpha (AGIALPHA), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 5.15M
$ 5.15M$ 5.15M
Total Suplai:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Suplai yang Beredar:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 5.15M
$ 5.15M$ 5.15M
All-Time High:
$ 0.03709
$ 0.03709$ 0.03709
All-Time Low:
$ 0.000577276480339268
$ 0.000577276480339268$ 0.000577276480339268
Harga Saat Ini:
$ 0.0051511
$ 0.0051511$ 0.0051511

Informasi AGI Alpha (AGIALPHA)

Setiap kali Agen AI menyelesaikan pekerjaan di jaringan AGI Alpha, pekerjaan tersebut akan berubah menjadi $AGIALPHA. Ini berarti semakin banyak aktivitas protokol, semakin tinggi permintaan $AGIALPHA. Nilai token ini terkait langsung dengan adopsi, bukan promosi.

Situs Web Resmi:
https://agialpha.com/
Explorer Blok:
https://solscan.io/token/tWKHzXd5PRmxTF5cMfJkm2Ua3TcjwNNoSRUqx6Apump

Tokenomi AGI Alpha (AGIALPHA): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi AGI Alpha (AGIALPHA) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token AGIALPHA yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token AGIALPHA yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi AGIALPHA, jelajahi harga live token AGIALPHA!

Cara Membeli AGIALPHA

Tertarik untuk menambahkan AGI Alpha (AGIALPHA) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli AGIALPHA, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga AGI Alpha (AGIALPHA)

Menganalisis riwayat harga AGIALPHA membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga AGIALPHA

Ingin mengetahui arah AGIALPHA? Halaman prediksi harga AGIALPHA kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi