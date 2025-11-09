Tokenomi AI3 (AI3)

Tokenomi AI3 (AI3)

Telusuri wawasan utama tentang AI3 (AI3), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:14:35 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga AI3 (AI3)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk AI3 (AI3), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 29.28M
$ 29.28M$ 29.28M
All-Time High:
$ 0.16579
$ 0.16579$ 0.16579
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
$ 0.02928
$ 0.02928$ 0.02928

Informasi AI3 (AI3)

Jaringan Autonomys—lapisan fondasi untuk AI 3.0—adalah tumpukan infrastruktur AI terdesentralisasi (deAI) yang sangat skalabel, mencakup penyimpanan terdistribusi permanen berthroughput tinggi, ketersediaan dan akses data, serta eksekusi modular. Ekosistem deAI kami menyediakan semua komponen penting untuk membangun dan menerapkan super dApps (dApps bertenaga AI) dan agen on-chain yang aman, melengkapinya dengan kapabilitas AI canggih untuk fungsionalitas yang dinamis dan otonom.

Situs Web Resmi:
https://www.autonomys.xyz/
Whitepaper:
https://gateway.autonomys.xyz/file/bafkr6ia6q74kzrtdpfl3scb5v5f2vuvsip7ilfo4qkl27ievd7uvnluw2a
Explorer Blok:
https://astral.autonomys.xyz/mainnet/consensus

Tokenomi AI3 (AI3): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi AI3 (AI3) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token AI3 yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token AI3 yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi AI3, jelajahi harga live token AI3!

Cara Membeli AI3

Tertarik untuk menambahkan AI3 (AI3) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli AI3, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga AI3 (AI3)

Menganalisis riwayat harga AI3 membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga AI3

Ingin mengetahui arah AI3? Halaman prediksi harga AI3 kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi