Tabel Konversi ANOME ke Guatemalan Quetzal
Tabel Konversi ANOME ke GTQ
- 1 ANOME0.54 GTQ
- 2 ANOME1.07 GTQ
- 3 ANOME1.61 GTQ
- 4 ANOME2.14 GTQ
- 5 ANOME2.68 GTQ
- 6 ANOME3.22 GTQ
- 7 ANOME3.75 GTQ
- 8 ANOME4.29 GTQ
- 9 ANOME4.82 GTQ
- 10 ANOME5.36 GTQ
- 50 ANOME26.81 GTQ
- 100 ANOME53.61 GTQ
- 1,000 ANOME536.11 GTQ
- 5,000 ANOME2,680.54 GTQ
- 10,000 ANOME5,361.09 GTQ
Tabel di atas menampilkan konversi aktual ANOME ke Guatemalan Quetzal (ANOME ke GTQ) di berbagai rentang nilai, dari 1 ANOME hingga 10,000 ANOME. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ANOME yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar GTQ terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ANOME ke GTQ khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi GTQ ke ANOME
- 1 GTQ1.865 ANOME
- 2 GTQ3.730 ANOME
- 3 GTQ5.595 ANOME
- 4 GTQ7.461 ANOME
- 5 GTQ9.326 ANOME
- 6 GTQ11.19 ANOME
- 7 GTQ13.057 ANOME
- 8 GTQ14.92 ANOME
- 9 GTQ16.78 ANOME
- 10 GTQ18.65 ANOME
- 50 GTQ93.26 ANOME
- 100 GTQ186.5 ANOME
- 1,000 GTQ1,865 ANOME
- 5,000 GTQ9,326 ANOME
- 10,000 GTQ18,652 ANOME
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Guatemalan Quetzal ke ANOME (GTQ ke ANOME) di berbagai rentang jumlah, dari 1 GTQ hingga 10,000 GTQ. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah ANOME yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah GTQ yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
ANOME (ANOME) saat ini diperdagangkan seharga Q 0.54 GTQ , yang mencerminkan perubahan 5.16% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Q427.50K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Q16.08M GTQ. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman ANOME Harga khusus dari kami.
229.07M GTQ
Suplai Peredaran
427.50K
Volume Trading 24 Jam
16.08M GTQ
Kapitalisasi Pasar
5.16%
Perubahan Harga (1 Hari)
Q 0.07136
High 24 Jam
Q 0.06393
Low 24 Jam
Grafik tren ANOME ke GTQ di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi ANOME terhadap GTQ. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga ANOME saat ini.
Ringkasan Konversi ANOME ke GTQ
Per | 1 ANOME = 0.54 GTQ | 1 GTQ = 1.865 ANOME
Kurs untuk 1 ANOME ke GTQ hari ini adalah 0.54 GTQ.
Pembelian 5 ANOME akan dikenai biaya 2.68 GTQ, sedangkan 10 ANOME memiliki nilai 5.36 GTQ.
1 GTQ dapat di-trade dengan 1.865 ANOME.
50 GTQ dapat dikonversi ke 93.26 ANOME, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ANOME ke GTQ telah berubah sebesar -13.26% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 5.16%, sehingga mencapai high senilai 0.5448898549994502 GTQ dan low senilai 0.48815594773143006 GTQ.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ANOME adalah 1.0899324257654361 GTQ yang menunjukkan perubahan -50.82% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ANOME telah berubah sebesar 0.4597508151557861 GTQ, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +602.10% pada nilainya.
Semua Tentang ANOME (ANOME)
Setelah menghitung harga ANOME (ANOME), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang ANOME langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ANOME. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli ANOME, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ANOME ke GTQ
Dalam 24 jam terakhir, ANOME (ANOME) telah berfluktuasi antara 0.48815594773143006 GTQ dan 0.5448898549994502 GTQ, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.4790693596225547 GTQ dan high 0.6284253792944892 GTQ. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ANOME ke GTQ secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Q 0.53
|Q 0.61
|Q 1.14
|Q 1.52
|Low
|Q 0.45
|Q 0.45
|Q 0.45
|Q 0.07
|Rata-rata
|Q 0.45
|Q 0.53
|Q 0.76
|Q 0.76
|Volatilitas
|+9.16%
|+24.07%
|+63.25%
|+1,950.00%
|Perubahan
|+7.22%
|-13.62%
|-50.81%
|+602.00%
Prakiraan Harga ANOME dalam GTQ untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga ANOME dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ANOME ke GTQ untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ANOME untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, ANOME dapat mencapai sekitar Q0.56GTQ, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ANOME untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ANOME mungkin naik menjadi sekitar Q0.68 GTQ, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga ANOME kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ANOME yang Tersedia di MEXC
ANOME/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ANOME, yang mencakup pasar tempat ANOME dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ANOME pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ANOME dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures ANOME untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli ANOME
Ingin menambahkan ANOME ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli ANOME › atau Mulai sekarang ›
ANOME dan GTQ dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
ANOME (ANOME) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga ANOME
- Harga Saat Ini (USD): $0.07021
- Perubahan 7 Hari: -13.26%
- Tren 30 Hari: -50.82%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ANOME, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke GTQ, harga USD ANOME tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ANOME] [ANOME ke USD]
Guatemalan Quetzal (GTQ) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (GTQ/USD): 0.13090857489129026
- Perubahan 7 Hari: +0.45%
- Tren 30 Hari: +0.45%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- GTQ yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ANOME yang sama.
- GTQ yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ANOME dengan GTQ secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ANOME ke GTQ?
Kurs antara ANOME (ANOME) dan Guatemalan Quetzal (GTQ) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ANOME, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ANOME ke GTQ. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit GTQ memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal GTQ
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan GTQ. Ketika GTQ melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ANOME, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti ANOME, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ANOME dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke GTQ.
Konversikan ANOME ke GTQ Seketika
Gunakan konverter ANOME ke GTQ kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ANOME ke GTQ?
Masukkan Jumlah ANOME
Mulailah dengan memasukkan jumlah ANOME yang ingin Anda konversi ke GTQ menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ANOME ke GTQ Secara Live
Lihat kurs ANOME ke GTQ yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ANOME dan GTQ.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ANOME ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ANOME dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ANOME ke GTQ dihitung?
Perhitungan kurs ANOME ke GTQ didasarkan pada nilai ANOME saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke GTQ menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ANOME ke GTQ begitu sering berubah?
Kurs ANOME ke GTQ sangat sering berubah karena ANOME dan Guatemalan Quetzal terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ANOME ke GTQ yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ANOME ke GTQ dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ANOME ke GTQ dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ANOME ke GTQ atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ANOME ke GTQ dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ANOME terhadap GTQ dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ANOME terhadap GTQ dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ANOME ke GTQ?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan GTQ, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ANOME tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ANOME ke GTQ?
Halving ANOME, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ANOME ke GTQ.
Bisakah saya membandingkan kurs ANOME ke GTQ dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ANOME keGTQ wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ANOME ke GTQ sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga ANOME, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ANOME ke GTQ dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas GTQ dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ANOME ke GTQ dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi ANOME dan Guatemalan Quetzal?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk ANOME dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ANOME ke GTQ dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan GTQ Anda ke ANOME dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ANOME ke GTQ merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ANOME dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ANOME ke GTQ dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ANOME ke GTQ selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai GTQ terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ANOME ke GTQ yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi ANOME Selengkapnya
Harga ANOME
Pelajari selengkapnya tentang ANOME (ANOME) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga ANOME
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar ANOME untuk lebih memahami kemungkinan arah ANOME.
Cara Membeli ANOME
Ingin membeli ANOME? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
ANOME/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan ANOME/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
ANOME USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada ANOME dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures ANOME USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi ANOME ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke GTQ
Mengapa Harus Membeli ANOME dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli ANOME.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli ANOME dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.