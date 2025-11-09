Tokenomi AppLovin (APPON)

Telusuri wawasan utama tentang AppLovin (APPON), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:37:52 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga AppLovin (APPON)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk AppLovin (APPON), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 288.00K
Total Suplai:
$ 455.55
Suplai yang Beredar:
$ 455.55
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 288.00K
All-Time High:
$ 732.98
All-Time Low:
$ 470.4602767878368
Harga Saat Ini:
$ 632.19
Informasi AppLovin (APPON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Situs Web Resmi:
https://app.ondo.finance/assets/appon
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0xd5C5B2883735Fa9B658Dd52e2FCC8d7c0f1A42Ce

Tokenomi AppLovin (APPON): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi AppLovin (APPON) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token APPON yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token APPON yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi APPON, jelajahi harga live token APPON!

Cara Membeli APPON

Tertarik untuk menambahkan AppLovin (APPON) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli APPON, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga AppLovin (APPON)

Menganalisis riwayat harga APPON membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga APPON

Ingin mengetahui arah APPON? Halaman prediksi harga APPON kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

