Tabel Konversi COSMOS ke Guyanese Dollar
Tabel Konversi ATOM ke GYD
- 1 ATOM454.98 GYD
- 2 ATOM909.95 GYD
- 3 ATOM1,364.93 GYD
- 4 ATOM1,819.91 GYD
- 5 ATOM2,274.88 GYD
- 6 ATOM2,729.86 GYD
- 7 ATOM3,184.84 GYD
- 8 ATOM3,639.81 GYD
- 9 ATOM4,094.79 GYD
- 10 ATOM4,549.77 GYD
- 50 ATOM22,748.83 GYD
- 100 ATOM45,497.66 GYD
- 1,000 ATOM454,976.62 GYD
- 5,000 ATOM2,274,883.11 GYD
- 10,000 ATOM4,549,766.22 GYD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual COSMOS ke Guyanese Dollar (ATOM ke GYD) di berbagai rentang nilai, dari 1 ATOM hingga 10,000 ATOM. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ATOM yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar GYD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ATOM ke GYD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi GYD ke ATOM
- 1 GYD0.002197 ATOM
- 2 GYD0.004395 ATOM
- 3 GYD0.006593 ATOM
- 4 GYD0.008791 ATOM
- 5 GYD0.01098 ATOM
- 6 GYD0.01318 ATOM
- 7 GYD0.01538 ATOM
- 8 GYD0.01758 ATOM
- 9 GYD0.01978 ATOM
- 10 GYD0.02197 ATOM
- 50 GYD0.1098 ATOM
- 100 GYD0.2197 ATOM
- 1,000 GYD2.197 ATOM
- 5,000 GYD10.98 ATOM
- 10,000 GYD21.97 ATOM
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Guyanese Dollar ke COSMOS (GYD ke ATOM) di berbagai rentang jumlah, dari 1 GYD hingga 10,000 GYD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah COSMOS yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah GYD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
COSMOS (ATOM) saat ini diperdagangkan seharga GY$ 454.98 GYD , yang mencerminkan perubahan -0.18% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai GY$78.40M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar GY$219.72B GYD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman COSMOS Harga khusus dari kami.
100.74B GYD
Suplai Peredaran
78.40M
Volume Trading 24 Jam
219.72B GYD
Kapitalisasi Pasar
-0.18%
Perubahan Harga (1 Hari)
GY$ 2.195
High 24 Jam
GY$ 2.151
Low 24 Jam
Grafik tren ATOM ke GYD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi COSMOS terhadap GYD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga COSMOS saat ini.
Ringkasan Konversi ATOM ke GYD
Per | 1 ATOM = 454.98 GYD | 1 GYD = 0.002197 ATOM
Kurs untuk 1 ATOM ke GYD hari ini adalah 454.98 GYD.
Pembelian 5 ATOM akan dikenai biaya 2,274.88 GYD, sedangkan 10 ATOM memiliki nilai 4,549.77 GYD.
1 GYD dapat di-trade dengan 0.002197 ATOM.
50 GYD dapat dikonversi ke 0.1098 ATOM, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ATOM ke GYD telah berubah sebesar -2.25% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.18%, sehingga mencapai high senilai 458.31743279053956 GYD dan low senilai 449.13020406945355 GYD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ATOM adalah 596.1258636068294 GYD yang menunjukkan perubahan -23.67% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ATOM telah berubah sebesar -515.946412950079 GYD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -53.12% pada nilainya.
Semua Tentang COSMOS (ATOM)
Setelah menghitung harga COSMOS (ATOM), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang COSMOS langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ATOM. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli COSMOS, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ATOM ke GYD
Dalam 24 jam terakhir, COSMOS (ATOM) telah berfluktuasi antara 449.13020406945355 GYD dan 458.31743279053956 GYD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 432.2173511965453 GYD dan high 505.71518096523323 GYD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ATOM ke GYD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|GY$ 457.27
|GY$ 505.29
|GY$ 653.54
|GY$ 991.8
|Low
|GY$ 448.92
|GY$ 432.21
|GY$ 432.21
|GY$ 327.81
|Rata-rata
|GY$ 453.09
|GY$ 461.44
|GY$ 513.64
|GY$ 668.16
|Volatilitas
|+1.99%
|+15.74%
|+37.38%
|+68.71%
|Perubahan
|+1.30%
|-2.32%
|-23.55%
|-52.80%
Prakiraan Harga COSMOS dalam GYD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga COSMOS dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ATOM ke GYD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ATOM untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, COSMOS dapat mencapai sekitar GY$477.73GYD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ATOM untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ATOM mungkin naik menjadi sekitar GY$580.68 GYD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga COSMOS kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ATOM yang Tersedia di MEXC
ATOM/USDT
|Trade
ATOM/USDC
|Trade
ATOM/BTC
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ATOM, yang mencakup pasar tempat COSMOS dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ATOM pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
ATOMUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ATOM dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures COSMOS untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli COSMOS
Ingin menambahkan COSMOS ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli COSMOS › atau Mulai sekarang ›
ATOM dan GYD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
COSMOS (ATOM) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga COSMOS
- Harga Saat Ini (USD): $2.179
- Perubahan 7 Hari: -2.25%
- Tren 30 Hari: -23.67%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ATOM, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke GYD, harga USD ATOM tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ATOM] [ATOM ke USD]
Guyanese Dollar (GYD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (GYD/USD): 0.004787437832067759
- Perubahan 7 Hari: +0.09%
- Tren 30 Hari: +0.09%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- GYD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ATOM yang sama.
- GYD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ATOM dengan GYD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ATOM ke GYD?
Kurs antara COSMOS (ATOM) dan Guyanese Dollar (GYD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ATOM, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ATOM ke GYD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit GYD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal GYD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan GYD. Ketika GYD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ATOM, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti COSMOS, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ATOM dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke GYD.
Konversikan ATOM ke GYD Seketika
Gunakan konverter ATOM ke GYD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ATOM ke GYD?
Masukkan Jumlah ATOM
Mulailah dengan memasukkan jumlah ATOM yang ingin Anda konversi ke GYD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ATOM ke GYD Secara Live
Lihat kurs ATOM ke GYD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ATOM dan GYD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ATOM ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ATOM dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ATOM ke GYD dihitung?
Perhitungan kurs ATOM ke GYD didasarkan pada nilai ATOM saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke GYD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ATOM ke GYD begitu sering berubah?
Kurs ATOM ke GYD sangat sering berubah karena COSMOS dan Guyanese Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ATOM ke GYD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ATOM ke GYD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ATOM ke GYD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ATOM ke GYD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ATOM ke GYD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ATOM terhadap GYD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ATOM terhadap GYD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ATOM ke GYD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan GYD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ATOM tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ATOM ke GYD?
Halving COSMOS, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ATOM ke GYD.
Bisakah saya membandingkan kurs ATOM ke GYD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ATOM keGYD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ATOM ke GYD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga COSMOS, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ATOM ke GYD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas GYD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ATOM ke GYD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi COSMOS dan Guyanese Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk COSMOS dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ATOM ke GYD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan GYD Anda ke ATOM dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ATOM ke GYD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ATOM dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ATOM ke GYD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ATOM ke GYD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai GYD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ATOM ke GYD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
