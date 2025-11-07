Apa yang dimaksud dengan COSMOS (ATOM)

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token. The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

Prediksi Harga COSMOS (USD)

Berapa nilai COSMOS (ATOM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda COSMOS (ATOM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk COSMOS.

Tokenomi COSMOS (ATOM)

Memahami tokenomi COSMOS (ATOM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ATOM sekarang!

Cara membeli COSMOS (ATOM)

ATOM ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya COSMOS

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai COSMOS, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang COSMOS Berapa nilai COSMOS (ATOM) hari ini? Harga live ATOM dalam USD adalah 2.645 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ATOM ke USD saat ini? $ 2.645 . Cobalah Harga ATOM ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar COSMOS? Kapitalisasi pasar ATOM adalah $ 1.26B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ATOM? Suplai beredar ATOM adalah 476.37M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ATOM? ATOM mencapai harga ATH sebesar 44.6955257850945 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ATOM? ATOM mencapai harga ATL 1.13096252523 USD . Berapa volume perdagangan ATOM? Volume perdagangan 24 jam live ATOM adalah $ 1.40M USD . Akankah harga ATOM naik lebih tinggi tahun ini? ATOM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ATOM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting COSMOS (ATOM)

