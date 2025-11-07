BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live COSMOS hari ini adalah 2.645 USD. Lacak informasi harga aktual ATOM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ATOM dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live COSMOS hari ini adalah 2.645 USD. Lacak informasi harga aktual ATOM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ATOM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ATOM

Info Harga ATOM

Penjelasan ATOM

Whitepaper ATOM

Situs Web Resmi ATOM

Tokenomi ATOM

Prakiraan Harga ATOM

Riwayat ATOM

Panduan Membeli ATOM

Konverter ATOM ke Mata Uang Fiat

Spot ATOM

Futures Coin-M ATOM

Futures USDT-M ATOM

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo COSMOS

Harga COSMOS(ATOM)

Harga Live 1 ATOM ke USD:

$2.645
$2.645$2.645
+3.15%1D
USD
Grafik Harga Live COSMOS (ATOM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:10:31 (UTC+8)

Informasi Harga COSMOS (ATOM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.533
$ 2.533$ 2.533
Low 24 Jam
$ 2.679
$ 2.679$ 2.679
High 24 Jam

$ 2.533
$ 2.533$ 2.533

$ 2.679
$ 2.679$ 2.679

$ 44.6955257850945
$ 44.6955257850945$ 44.6955257850945

$ 1.13096252523
$ 1.13096252523$ 1.13096252523

-1.02%

+3.15%

-10.92%

-10.92%

Harga aktual COSMOS (ATOM) adalah $ 2.645. Selama 24 jam terakhir, ATOM diperdagangkan antara low $ 2.533 dan high $ 2.679, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highATOM adalah $ 44.6955257850945, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.13096252523.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ATOM telah berubah sebesar -1.02% selama 1 jam terakhir, +3.15% selama 24 jam, dan -10.92% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar COSMOS (ATOM)

No.57

$ 1.26B
$ 1.26B$ 1.26B

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

$ 1.26B
$ 1.26B$ 1.26B

476.37M
476.37M 476.37M

--
----

476,373,700
476,373,700 476,373,700

0.03%

2019-03-15 00:00:00

$ 0.1
$ 0.1$ 0.1

ATOM

Kapitalisasi Pasar COSMOS saat ini adalah $ 1.26B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.40M. Suplai beredar ATOM adalah 476.37M, dan total suplainya sebesar 476373700. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.26B.

Riwayat Harga COSMOS (ATOM) USD

Pantau perubahan harga COSMOS untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.08077+3.15%
30 Days$ -1.412-34.81%
60 Hari$ -1.84-41.03%
90 Hari$ -1.959-42.55%
Perubahan Harga COSMOS Hari Ini

Hari ini, ATOM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.08077 (+3.15%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga COSMOS 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.412 (-34.81%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga COSMOS 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ATOM terlihat mengalami perubahan $ -1.84 (-41.03%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga COSMOS 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.959 (-42.55%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari COSMOS (ATOM)?

Lihat halaman Riwayat Harga COSMOS sekarang.

Apa yang dimaksud dengan COSMOS (ATOM)

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

COSMOS tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi COSMOS Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ATOM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang COSMOS di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli COSMOS dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga COSMOS (USD)

Berapa nilai COSMOS (ATOM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda COSMOS (ATOM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk COSMOS.

Cek prediksi harga COSMOS sekarang!

Tokenomi COSMOS (ATOM)

Memahami tokenomi COSMOS (ATOM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ATOM sekarang!

Cara membeli COSMOS (ATOM)

Ingin mengetahui cara membeli COSMOS? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli COSMOS di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ATOM ke Mata Uang Lokal

1 COSMOS(ATOM) ke VND
69,603.175
1 COSMOS(ATOM) ke AUD
A$4.0733
1 COSMOS(ATOM) ke GBP
2.0102
1 COSMOS(ATOM) ke EUR
2.2747
1 COSMOS(ATOM) ke USD
$2.645
1 COSMOS(ATOM) ke MYR
RM11.0561
1 COSMOS(ATOM) ke TRY
111.59255
1 COSMOS(ATOM) ke JPY
¥402.04
1 COSMOS(ATOM) ke ARS
ARS$3,838.87365
1 COSMOS(ATOM) ke RUB
214.8798
1 COSMOS(ATOM) ke INR
234.53215
1 COSMOS(ATOM) ke IDR
Rp44,083.3157
1 COSMOS(ATOM) ke PHP
156.1079
1 COSMOS(ATOM) ke EGP
￡E.125.1085
1 COSMOS(ATOM) ke BRL
R$14.15075
1 COSMOS(ATOM) ke CAD
C$3.72945
1 COSMOS(ATOM) ke BDT
322.71645
1 COSMOS(ATOM) ke NGN
3,805.7318
1 COSMOS(ATOM) ke COP
$10,134.07945
1 COSMOS(ATOM) ke ZAR
R.45.9701
1 COSMOS(ATOM) ke UAH
111.2487
1 COSMOS(ATOM) ke TZS
T.Sh.6,498.765
1 COSMOS(ATOM) ke VES
Bs600.415
1 COSMOS(ATOM) ke CLP
$2,494.235
1 COSMOS(ATOM) ke PKR
Rs747.5828
1 COSMOS(ATOM) ke KZT
1,391.34935
1 COSMOS(ATOM) ke THB
฿85.67155
1 COSMOS(ATOM) ke TWD
NT$81.96855
1 COSMOS(ATOM) ke AED
د.إ9.70715
1 COSMOS(ATOM) ke CHF
Fr2.116
1 COSMOS(ATOM) ke HKD
HK$20.55165
1 COSMOS(ATOM) ke AMD
֏1,011.448
1 COSMOS(ATOM) ke MAD
.د.م24.5985
1 COSMOS(ATOM) ke MXN
$49.1441
1 COSMOS(ATOM) ke SAR
ريال9.91875
1 COSMOS(ATOM) ke ETB
Br407.03905
1 COSMOS(ATOM) ke KES
KSh341.6282
1 COSMOS(ATOM) ke JOD
د.أ1.875305
1 COSMOS(ATOM) ke PLN
9.7336
1 COSMOS(ATOM) ke RON
лв11.638
1 COSMOS(ATOM) ke SEK
kr25.2862
1 COSMOS(ATOM) ke BGN
лв4.47005
1 COSMOS(ATOM) ke HUF
Ft884.30285
1 COSMOS(ATOM) ke CZK
55.73015
1 COSMOS(ATOM) ke KWD
د.ك0.80937
1 COSMOS(ATOM) ke ILS
8.64915
1 COSMOS(ATOM) ke BOB
Bs18.2505
1 COSMOS(ATOM) ke AZN
4.4965
1 COSMOS(ATOM) ke TJS
SM24.3869
1 COSMOS(ATOM) ke GEL
7.16795
1 COSMOS(ATOM) ke AOA
Kz2,424.38055
1 COSMOS(ATOM) ke BHD
.د.ب0.997165
1 COSMOS(ATOM) ke BMD
$2.645
1 COSMOS(ATOM) ke DKK
kr17.0867
1 COSMOS(ATOM) ke HNL
L69.6693
1 COSMOS(ATOM) ke MUR
121.67
1 COSMOS(ATOM) ke NAD
$45.94365
1 COSMOS(ATOM) ke NOK
kr26.95255
1 COSMOS(ATOM) ke NZD
$4.68165
1 COSMOS(ATOM) ke PAB
B/.2.645
1 COSMOS(ATOM) ke PGK
K11.109
1 COSMOS(ATOM) ke QAR
ر.ق9.6278
1 COSMOS(ATOM) ke RSD
дин.268.4675
1 COSMOS(ATOM) ke UZS
soʻm31,867.46255
1 COSMOS(ATOM) ke ALL
L221.78325
1 COSMOS(ATOM) ke ANG
ƒ4.73455
1 COSMOS(ATOM) ke AWG
ƒ4.761
1 COSMOS(ATOM) ke BBD
$5.29
1 COSMOS(ATOM) ke BAM
KM4.47005
1 COSMOS(ATOM) ke BIF
Fr7,800.105
1 COSMOS(ATOM) ke BND
$3.4385
1 COSMOS(ATOM) ke BSD
$2.645
1 COSMOS(ATOM) ke JMD
$424.12575
1 COSMOS(ATOM) ke KHR
10,622.4787
1 COSMOS(ATOM) ke KMF
Fr1,110.9
1 COSMOS(ATOM) ke LAK
57,499.99885
1 COSMOS(ATOM) ke LKR
රු806.38115
1 COSMOS(ATOM) ke MDL
L44.965
1 COSMOS(ATOM) ke MGA
Ar11,914.4025
1 COSMOS(ATOM) ke MOP
P21.16
1 COSMOS(ATOM) ke MVR
40.733
1 COSMOS(ATOM) ke MWK
MK4,592.01095
1 COSMOS(ATOM) ke MZN
MT169.14775
1 COSMOS(ATOM) ke NPR
रु374.7965
1 COSMOS(ATOM) ke PYG
18,758.34
1 COSMOS(ATOM) ke RWF
Fr3,837.895
1 COSMOS(ATOM) ke SBD
$21.76835
1 COSMOS(ATOM) ke SCR
39.80725
1 COSMOS(ATOM) ke SRD
$101.8325
1 COSMOS(ATOM) ke SVC
$23.1173
1 COSMOS(ATOM) ke SZL
L45.9172
1 COSMOS(ATOM) ke TMT
m9.2575
1 COSMOS(ATOM) ke TND
د.ت7.826555
1 COSMOS(ATOM) ke TTD
$17.90665
1 COSMOS(ATOM) ke UGX
Sh9,246.92
1 COSMOS(ATOM) ke XAF
Fr1,499.715
1 COSMOS(ATOM) ke XCD
$7.1415
1 COSMOS(ATOM) ke XOF
Fr1,499.715
1 COSMOS(ATOM) ke XPF
Fr272.435
1 COSMOS(ATOM) ke BWP
P35.57525
1 COSMOS(ATOM) ke BZD
$5.31645
1 COSMOS(ATOM) ke CVE
$253.4968
1 COSMOS(ATOM) ke DJF
Fr468.165
1 COSMOS(ATOM) ke DOP
$170.09995
1 COSMOS(ATOM) ke DZD
د.ج345.1196
1 COSMOS(ATOM) ke FJD
$6.0306
1 COSMOS(ATOM) ke GNF
Fr22,998.275
1 COSMOS(ATOM) ke GTQ
Q20.2607
1 COSMOS(ATOM) ke GYD
$553.2282
1 COSMOS(ATOM) ke ISK
kr333.27

Sumber Daya COSMOS

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai COSMOS, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi COSMOS
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang COSMOS

Berapa nilai COSMOS (ATOM) hari ini?
Harga live ATOM dalam USD adalah 2.645 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ATOM ke USD saat ini?
Harga ATOM ke USD saat ini adalah $ 2.645. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar COSMOS?
Kapitalisasi pasar ATOM adalah $ 1.26B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ATOM?
Suplai beredar ATOM adalah 476.37M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ATOM?
ATOM mencapai harga ATH sebesar 44.6955257850945 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ATOM?
ATOM mencapai harga ATL 1.13096252523 USD.
Berapa volume perdagangan ATOM?
Volume perdagangan 24 jam live ATOM adalah $ 1.40M USD.
Akankah harga ATOM naik lebih tinggi tahun ini?
ATOM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ATOM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:10:31 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting COSMOS (ATOM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,267.74
$101,267.74$101,267.74

-0.72%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.35
$3,303.35$3,303.35

+0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.60
$154.60$154.60

-0.84%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0688
$1.0688$1.0688

+24.56%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,267.74
$101,267.74$101,267.74

-0.72%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.35
$3,303.35$3,303.35

+0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.60
$154.60$154.60

-0.84%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2063
$2.2063$2.2063

-1.26%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0105
$1.0105$1.0105

-0.55%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0348
$0.0348$0.0348

-30.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004089
$0.0004089$0.0004089

+172.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012829
$0.012829$0.012829

+1,182.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$3.969
$3.969$3.969

+296.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007499
$0.007499$0.007499

+251.40%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001961
$0.001961$0.001961

+80.23%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002226
$0.0000002226$0.0000002226

+48.40%