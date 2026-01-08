Koin Teratas yang Diperhatikan Trader saat Ketakutan Membuat Volatilitas Terkendali

Di tengah ketidakpastian pasar, cryptocurrency tertentu menarik perhatian. Trader memantau dengan cermat aset digital spesifik yang menunjukkan potensi pergerakan signifikan. Dengan rasa takut mempengaruhi pasar, koin-koin menonjol ini dapat bersiap untuk pertumbuhan. Artikel ini membahas cryptocurrency mana yang mungkin muncul sebagai pemenang dalam lanskap yang volatile ini.

Avalanche (AVAX) Menunjukkan Tanda-tanda Pertumbuhan di Tengah Fluktuasi Pasar Saat Ini

Source: tradingview

Avalanche diperdagangkan antara sekitar $13 dan $15. Koin ini berada di jalur naik karena naik lebih dari 11% dalam seminggu terakhir. Melihat situasi saat ini, koin ini dapat mengalami pertumbuhan lebih lanjut. Jika menembus level $15, target berikutnya mendekati $16. Kenaikan lebih lanjut ke sekitar $18 mungkin terjadi jika momentum berlanjut. Ini bisa berarti peningkatan sekitar 40% dari level saat ini. Meskipun mengalami penurunan selama enam bulan terakhir, tren saat ini menunjukkan minat yang diperbarui. Perhatikan pergerakan melewati level $12 untuk menghindari potensi penurunan.

Cosmos (ATOM) Menunjukkan Pemulihan Stabil dengan Lonjakan Mingguan 22%

Source: tradingview

Cosmos (ATOM) diperdagangkan antara $2,05 dan $2,49, menunjukkan pergeseran positif dengan peningkatan 22% selama seminggu terakhir. Lonjakan ini menunjukkan potensi rally menuju hambatan terdekat di sekitar $2,64. Menembus ambang batas ini dapat membuka jalan ke zona berikutnya mendekati $3,08, menandai kenaikan sekitar 23% dari kisaran saat ini. Meskipun ATOM telah mengalami penurunan hampir 48% selama enam bulan terakhir, pergerakan terkini mengindikasikan kemungkinan pembalikan tren. Dengan support di $1,75 dan RSI di bawah 50, ada ruang untuk pergerakan naik jika minat beli tetap kuat. Jika momentum bertahan, Cosmos dapat mengalami pemulihan progresif dalam jangka pendek.

Quant Crypto Menunjukkan Tanda-tanda Pemulihan Meskipun Penurunan Baru-baru Ini

Source: tradingview

Quant (QNT) saat ini dihargai antara sekitar $69 dan $84. Ini telah menunjukkan kenaikan kecil lebih dari 7% dalam seminggu terakhir tetapi menghadapi penurunan lebih besar lebih dari 13% selama sebulan terakhir. Harga berada jauh di bawah rata-rata pergerakan sederhana 10 hari dan 100 hari. Level resistance kunci berikutnya mendekati $91, dan support sekitar $61. Koin ini berpotensi naik sekitar 30% untuk mencapai resistance kedua di $105 jika momentum terbentuk. Namun, indeks kekuatan relatif menunjukkan mungkin oversold, menunjukkan potensi pemulihan dalam jangka pendek.

Kesimpulan

AVAX, ATOM, dan QNT menarik perhatian karena potensi dan stabilitas mereka. Trader tertarik pada koin-koin ini karena menunjukkan kinerja yang menjanjikan meskipun ada ketakutan pasar. Fundamental yang kuat dan perkembangan terkini membuat mereka patut diperhatikan. Koin-koin ini dipantau dengan cermat untuk pertumbuhan masa depan.

Disclaimer: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.