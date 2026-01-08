Perolehan Kripto Teratas Hari Ini: JASMY, M, HYPE, ATOM, dan Lainnya Memimpin Kenaikan Harga saat Volatilitas Meningkat di Tengah Momentum Pasar Terkini

Hari ini, analis pasar CoinMarketCap mencantumkan pemenang teratas kripto di pasar aset digital, dengan peristiwa signifikan yang diamati di pasar yang lebih luas. Satu pengamatan penting yang terlihat di pasar adalah penyempitan keuntungan harga di beberapa aset.

Hari ini, sebagian besar token mencatat sedikit kenaikan harga karena beberapa angka merah terlihat dalam pergerakan pasar hari ini. Total kapitalisasi pasar kripto turun sekitar $15 miliar dalam 24 jam terakhir, saat ini berada di $3,16 triliun. Bitcoin dan Ethereum, yang saat ini diperdagangkan di $92.107 dan $3.219, telah turun 1,80% dan 0,54% selama 24 jam terakhir, dengan banyak aset kripto, termasuk XRP, Hedera, Aster, dan beberapa lainnya, jatuh keras hari ini.

Alasan penurunan adalah karena aktivitas pengambilan keuntungan setelah kenaikan harga baru-baru ini. Pasar aset digital mengalami perjalanan yang sangat baik hampir sepanjang minggu pertama tahun baru. Namun, setelah lonjakan harga yang stabil selama minggu itu, banyak trader menjual token untuk mengunci keuntungan.

Pemenang Teratas Kripto Hari Ini, Menurut Analis

Jasmycoin (JASMY)

Jasmycoin (JASMY), cryptocurrency yang menggerakkan platform Jasmy, jaringan terdesentralisasi berbasis Jepang yang memungkinkan orang untuk mengontrol penggunaan data pribadi mereka dan menghasilkan pendapatan melalui monetisasi data mereka, hari ini memimpin pasar kripto yang lebih besar dengan kenaikan harga 5,86%. Alasan lonjakan harga luar biasa JasmyCoin hari ini adalah penembusan token dari pola saluran turun multi-bulan, didukung oleh volume perdagangan yang kuat dan diperbaharui yang saat ini dialami. Setelah beberapa minggu penurunan, aset ini menyaksikan nafsu makan yang diperbarui dari whale dan trader jangka pendek yang secara signifikan membeli token JASMY dan mendorong harga naik. JASMY, yang saat ini berada di $0,008936, telah naik 54,5% dan 28,0% selama minggu dan bulan terakhir, masing-masing, menunjukkan antusiasme pengguna.

MemeCore (M)

MemeCore (M), aset kripto yang menggerakkan platform MemeCore, jaringan blockchain Layer-1 yang memungkinkan pengguna untuk mengubah koin meme menjadi aset ekonomi berharga di DeFi, muncul sebagai pemain terbaik kedua di pasar kripto hari ini dengan pertumbuhan harga 3,67%. Kinerja hari ini adalah indikator lain dari meningkatnya minat investor dalam launchpad koin meme. Blockchain L1 untuk koin meme mendapatkan perhatian pengguna karena kemampuan inovatifnya untuk menyederhanakan proses pencetakan, peluncuran, promosi, dan perdagangan token meme. Selain kenaikan hari ini, M telah naik 6,6% dan 36,4% dalam minggu dan bulan terakhir, masing-masing, mencerminkan daya tariknya yang meningkat di antara pengguna kripto.

Hyperliquid (HYPE)

HYPE, token asli dari bursa derivatif terdesentralisasi Hyperliquid, diikuti dengan kenaikan harga 3,41% yang tercatat hari ini, membuatnya berada di posisi ketiga dalam daftar. Kenaikan hari ini mendorong harga HYPE untuk saat ini diperdagangkan di $27,36, ekspansi lebih lanjut dari lonjakan 5,7% dan 14,7% yang tercatat selama minggu lalu dan 14 hari yang lalu. Kenaikan baru-baru ini disebabkan oleh investor besar dan trader strategis yang membeli token HYPE dan memanfaatkan platform perdagangan berjangka DEX Hyperliquid untuk peluang pertumbuhan ekonomi.

Cosmos (ATOM)

Analis lebih lanjut mengidentifikasi Cosmos (ATOM), cryptocurrency yang digerakkan oleh jaringan blockchain terdesentralisasi yang memungkinkan dan mempertahankan interoperabilitas antara rantai yang berbeda, sebagai pemenang kripto teratas keempat hari ini dengan kenaikan harga 1,29%. Kenaikan harga ATOM hari ini menandai hari ketujuh berturut-turut kenaikan, menunjukkan tren naik 22,3% dan 7,4% yang dicatat selama tujuh hari dan bulan terakhir, masing-masing.

Pemain Pasar Teratas Lainnya

Pemenang pasar kripto luar biasa lainnya yang diakui hari ini termasuk TRX, MORPHO, PUMP, POL, dan XTZ.

TRON (TRX) berada di posisi kelima dengan kenaikan harga 1,21% yang tercatat hari ini, dan Morpho (MORPHO) diikuti dengan keuntungan harga 1,20%.

Di posisi ketujuh adalah Pump.fun (PUMP) dengan kenaikan 1,19%, sementara Polygon (POL), Bittensor (TAO), dan Tezos (XTZ) mengambil posisi kedelapan, kesembilan, dan ke-10 dengan kenaikan harga 1,06% 0,96%, dan 0,58%, masing-masing.