Tokenomi Broadcom (AVGOON)

Telusuri wawasan utama tentang Broadcom (AVGOON), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:15:26 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Broadcom (AVGOON)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Broadcom (AVGOON), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 1.14M
Total Suplai:
$ 3.26K
Suplai yang Beredar:
$ 3.26K
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 1.14M
All-Time High:
$ 402.28
All-Time Low:
$ 297.29808264469034
Harga Saat Ini:
$ 349.21
Informasi Broadcom (AVGOON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Situs Web Resmi:
https://app.ondo.finance/assets/avgoon
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0x0d54D4279B9E8c54cD8547c2C75A8Ee81A0BcaE8

Tokenomi Broadcom (AVGOON): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Broadcom (AVGOON) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token AVGOON yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token AVGOON yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi AVGOON, jelajahi harga live token AVGOON!

Cara Membeli AVGOON

Tertarik untuk menambahkan Broadcom (AVGOON) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli AVGOON, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Broadcom (AVGOON)

Menganalisis riwayat harga AVGOON membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga AVGOON

Ingin mengetahui arah AVGOON? Halaman prediksi harga AVGOON kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

mc_how_why_title
Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

