Harga live Broadcom hari ini adalah 355.76 USD. Lacak informasi harga aktual AVGOON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AVGOON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AVGOON

Info Harga AVGOON

Penjelasan AVGOON

Situs Web Resmi AVGOON

Tokenomi AVGOON

Prakiraan Harga AVGOON

Riwayat AVGOON

Panduan Membeli AVGOON

Konverter AVGOON ke Mata Uang Fiat

Spot AVGOON

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Broadcom

Harga Broadcom(AVGOON)

Harga Live 1 AVGOON ke USD:

$355.76
$355.76$355.76
+0.49%1D
USD
Grafik Harga Live Broadcom (AVGOON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:10:27 (UTC+8)

Informasi Harga Broadcom (AVGOON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 353.82
$ 353.82$ 353.82
Low 24 Jam
$ 364.97
$ 364.97$ 364.97
High 24 Jam

$ 353.82
$ 353.82$ 353.82

$ 364.97
$ 364.97$ 364.97

$ 390.63879187276996
$ 390.63879187276996$ 390.63879187276996

$ 297.29808264469034
$ 297.29808264469034$ 297.29808264469034

-1.02%

+0.49%

-5.36%

-5.36%

Harga aktual Broadcom (AVGOON) adalah $ 355.76. Selama 24 jam terakhir, AVGOON diperdagangkan antara low $ 353.82 dan high $ 364.97, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAVGOON adalah $ 390.63879187276996, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 297.29808264469034.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AVGOON telah berubah sebesar -1.02% selama 1 jam terakhir, +0.49% selama 24 jam, dan -5.36% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Broadcom (AVGOON)

No.2038

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

$ 59.93K
$ 59.93K$ 59.93K

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

3.26K
3.26K 3.26K

3,260.46737058
3,260.46737058 3,260.46737058

ETH

Kapitalisasi Pasar Broadcom saat ini adalah $ 1.16M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 59.93K. Suplai beredar AVGOON adalah 3.26K, dan total suplainya sebesar 3260.46737058. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.16M.

Riwayat Harga Broadcom (AVGOON) USD

Pantau perubahan harga Broadcom untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1.7347+0.49%
30 Days$ +18.21+5.39%
60 Hari$ +75.76+27.05%
90 Hari$ +75.76+27.05%
Perubahan Harga Broadcom Hari Ini

Hari ini, AVGOON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +1.7347 (+0.49%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Broadcom 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +18.21 (+5.39%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Broadcom 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AVGOON terlihat mengalami perubahan $ +75.76 (+27.05%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Broadcom 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +75.76 (+27.05%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Broadcom (AVGOON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Broadcom sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Broadcom (AVGOON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Broadcom tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Broadcom Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AVGOON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Broadcom di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Broadcom dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Broadcom (USD)

Berapa nilai Broadcom (AVGOON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Broadcom (AVGOON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Broadcom.

Cek prediksi harga Broadcom sekarang!

Tokenomi Broadcom (AVGOON)

Memahami tokenomi Broadcom (AVGOON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AVGOON sekarang!

Cara membeli Broadcom (AVGOON)

Ingin mengetahui cara membeli Broadcom? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Broadcom di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Broadcom

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Broadcom, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Broadcom
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Broadcom

Berapa nilai Broadcom (AVGOON) hari ini?
Harga live AVGOON dalam USD adalah 355.76 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AVGOON ke USD saat ini?
Harga AVGOON ke USD saat ini adalah $ 355.76. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Broadcom?
Kapitalisasi pasar AVGOON adalah $ 1.16M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AVGOON?
Suplai beredar AVGOON adalah 3.26K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AVGOON?
AVGOON mencapai harga ATH sebesar 390.63879187276996 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AVGOON?
AVGOON mencapai harga ATL 297.29808264469034 USD.
Berapa volume perdagangan AVGOON?
Volume perdagangan 24 jam live AVGOON adalah $ 59.93K USD.
Akankah harga AVGOON naik lebih tinggi tahun ini?
AVGOON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AVGOON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:10:27 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Broadcom (AVGOON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

